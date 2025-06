En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la gestión de Diego Reyes en Puan. Como te contamos en notas anteriores, crecen las críticas hacia un gobierno cada vez más alejado de las necesidades reales del distrito: el intendente fue duramente cuestionado por crear cargos políticos luego de despedir empleados y mantener congeladas las paritarias. Ahora, en diálogo con este medio, la concejal de Unión por la Patria, Anahí Rodríguez, advirtió que el jefe comunal “tiene las prioridades cambiadas” y denunció un preocupante vaciamiento del hospital de Villa Iris —donde no hay médicos— y la falta de gas durante meses en la escuela rural de San Germán.



-Como vecina, pero también como concejal, ¿qué evaluación hace del gobierno de Diego Reyes?

Su gestión viene arrojando saldos no muy satisfactorios. Hace muy poco estuvimos trabajando en el Concejo Deliberante la rendición de cuentas del ejercicio 2024 y, lamentablemente, nos encontramos con una situación bastante particular: se nos negó información fundamental. No solo a nuestro bloque, Unión por la Patria, sino al resto de los concejales también.

Estamos hablando de datos que nos permitirían contrastar el informe contable y técnico con documentación clave como decretos, licitaciones, concursos de precios, facturas y comprobantes del movimiento económico del año. Todo esto fue solicitado formalmente, por nota, pero nunca obtuvimos respuesta. Eso nos lleva a considerar que se trata de una rendición de cuentas con carcateristicas no muy transparentes. Obviamente, la rendición fue desaprobada. Es muy difícil legislar en un contexto de tanto hermetismo, además, ya sumamos más de 22 pedidos de comunicación durante el año que aún no han sido respondidos. A la par, se abren otras problemáticas muy graves, como la situación de la salud, que también venimos trabajando desde nuestro bloque.

-Justamente, le iba a consultar sobre eso. ¿Cuáles son los reclamos que más escucha de los vecinos? Usted en una oportunidad mencionó que el gobierno tiene las prioridades cambiadas.

Sí, creemos que las prioridades de un Ejecutivo tienen que estar alineadas con las de la gente. Uno de los reclamos más fuertes surgió hace muy poco en Villa Iris, una localidad del sur del distrito que fue muy golpeada por el temporal. Allí hubo una especie de “pueblada”, con vecinos que se movilizaron de forma espontánea para pedir una reunión con el intendente, en defensa de su hospital que está siendo prácticamente vaciado, con la intención de transformarlo en una sala.

Lo llamativo es que la invitación fue directamente para el intendente, pero no se presentó. La reunión, que inicialmente iba a ser en un lugar más pequeño, terminó realizándose en la iglesia por la gran cantidad de vecinos que acudieron. Estuvieron presentes el director del ente descentralizado de salud y el director médico, pero la sensación que quedó fue de un sinsabor muy grande. Uno de los puntos más controversiales fue que el director del ente deslindó responsabilidades, argumentando que los médicos no se arraigan porque la comunidad no los acoge o no se les ofrecen condiciones para quedarse. Pero todos sabemos que muchas veces esto tiene que ver con otras cuestiones, como los sueldos, que no son atractivos.

Los vecinos se fueron decepcionados. Además, hay que considerar que la ruta 35 permanece cortada, lo que complica enormemente el acceso a Bahía Blanca, que es un centro de referencia en salud para muchos de ellos, incluso más cercano que la cabecera del distrito. Villa Iris también cubría a localidades como San Germán y zonas rurales muy amplias.

Caminos instransitables en la ciudad.

Paralelamente, en Darregueira venimos reuniéndonos con la sociedad de beneficencia del hospital local, que enfrenta reclamos similares. Y en Bordenave, una localidad a apenas 15 kilómetros, hace años que vienen reclamando por médicos. La realidad es que estamos frente a una emergencia en materia de salud. En Villa Iris, por ejemplo, no hay rayos X, no hay ecógrafo, no hay pediatra. Son cuestiones básicas.

-Mencionó también otros problemas, como los caminos rurales. ¿Cuál es la situación allí?

Sí, es otra cuestión urgente, sobre todo en el sur del distrito. Tras las lluvias y el desastre climático de marzo, muchos caminos rurales quedaron totalmente intransitables. Hay productores que no pueden sacar su producción, y estamos en contacto con cooperativas y vecinos que están desesperados.

Hay chicos que estuvieron más de un mes, incluso dos, sin poder ir a la escuela. Una familia nos contó que sus hijos están a punto de perder el año porque no pudieron asistir. Esto debe estar en la agenda pública. Hay que estar cerca de la gente y escuchar lo que están reclamando a viva voz.



Y a todo esto, se suma una nueva preocupación con el convenio colectivo de trabajo. La última liquidación de sueldos se hizo en base a un convenio que no fue homologado por el Concejo Deliberante. Fue firmado entre el Intendente y uno de los gremios, y hasta hace muy poco lo desconocíamos tanto nosotros como muchos trabajadores. Se quitaron los coeficientes para los empleados municipales, pero no así para la planta política. Hoy el intendente municipal cobra un sueldo de 9.800.000 pesos, mientras que los trabajadores perdieron dinero real. Recién ahora ese convenio llegó al Concejo para su estudio, pero ya se usó para liquidar sueldos sin haber sido debatido ni aprobado.

-En base a todo esto, Anahí, ¿considera que el gobierno está alejado de la realidad cotidiana de los vecinos?

En las redes se muestran inauguraciones como la de la iluminación y refacción del Palacio Municipal de Puan. Está bien, es un lugar histórico y necesitaba mejoras, pero, ¿es esa una prioridad? Parece que sí. El intendente ahora puede prender y apagar las luces del edificio con el celular, algo muy moderno, sin dudas, pero cuando tenés problemas urgentes como salud y educación, eso no es ninguna prioridad.

Te doy un ejemplo claro: la escuela de San Germán estuvo sin gas desde marzo hasta hace muy poco. Funcionaba el comedor allí y los chicos no tenían calefacción. Finalmente, el Consejo Escolar intervino y se hicieron las refacciones. Pero hay cosas tan obvias que uno atendería casi inconscientemente y eso no se está viendo reflejado.