-¿Cómo interpreta la decisión de Cristina Fernández de postularse por la Tercera Sección Electoral? ¿Cree que esta decisión fortalece o fragmenta al peronismo en la provincia de Buenos Aires?

No tengo mucha autoridad como para interpretarlo. Sé que la exvicepresidenta y expresidenta del país tiene total autoridad para postularse y darle jerarquía a esta elección. Después se verá si acerca, impide, mejora, empeora.

Hay una situación que es mucho más alarmante y triste, no como esta, que son las ganas de una expresidenta de intervenir nuevamente en una elección. La tristeza es que hay un presidente que está arrasando al país, a la salud pública, a la educación, a los jubilados, al arte, a la cultura, a la provincia, a los funcionarios, a los intendentes, a todo el pueblo. La noticia tiene que ser esa.

Cada uno de nosotros tiene que hacer lo posible para que se pueda interrumpir esto, en el buen sentido, y comenzar una etapa también nuestra, de la sociedad, con un gobierno que nuevamente ponga en valor al trabajador, a la industria argentina, al campo, a la exportación y no a la importación, a nuestra cultura, nuestras raíces, la obra pública, la salud pública, la educación, la universidad, todo lo que nos ha dado el país, que quizás ha estado con problemáticas, con la pandemia, con la crisis, con la inflación del gobierno anterior, pero nunca con un problema tan grave, tan agónico y tan cruel como el que estamos atravesando ahora.

-En base al análisis que plantea y teniendo en cuenta, como afirma Axel Kicillof, que el adversario es un modelo de país basado en la crueldad, ¿considera que hoy la unidad del peronismo está más cerca? ¿Cómo evalúa ese escenario?

La unidad tiene que ser social, directamente, también. Porque hoy se está lastimando al ser individualmente, a las familias, a las instituciones, a los pueblos, a las ciudades, a la provincia y al país. Entonces tiene que haber una unidad social porque pareciera que estamos luchando en una guerra contra alguien que es nuestro presidente, pero quiere vernos destruidos.

Quiere ver a nuestros abuelos llorando, golpeados. Quiere ver a la ciencia que ha dado su fruto en nuestro país, a los médicos, a los científicos arrastrados, a las pymes que son quienes generan el trabajo en bancarrota y los problemas sociales que eso conlleva, a la pobreza, a la indignidad y también al darse por vencido, que esa es la peor situación que puede atravesar el ser humano.

Entonces, ojalá que haya una armoniosa situación entre los líderes políticos que han dado muchísimo por nuestro país y que hoy lo están haciendo, como el gobernador, que hoy está demostrando que hay un país diferente, que es la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, y no es todo el país, que se puede seguir con la obra pública, que trae soluciones a la familia, se construyen hospitales, escuelas, rutas, pluviales, salitas de primeros auxilios, se entregan ambulancias, se entregan patrulleros.

Porque si no, caeríamos como en una rueda de hamster, donde dicen que nuestros líderes o nuestros gobiernos son delictivos y que se roba, sin embargo hay muchísima obra pública, construcción, derechos para la sociedad, igualdad, equidad, oportunidades, universidad, centros universitarios.

Hoy no existe nada de eso. No hay fondo de seguridad, no hay fondo educativo, no hay construcción, hay paralización de obra pública, hay destrucción total en la industria. Sin embargo, se sigue recaudando y no sabemos dónde está ese dinero, no sabemos dónde está el oro.

Hay desolación, pero también un mensaje muy claro: tenemos un gobernador, tenemos el nuevo Movimiento de Derecho al Futuro, hay un montón de intendentes, de funcionarios, de personas que quieren revertir esta situación, así que yo veo con mucha alegría que todos quieran estar.

Lo bueno es que se pueda lograr una conjetura y saber quién ha sido siempre la traba para que nuestro país se desarrolle, quiénes concentran ese poder económico, mediático y, en este momento, el poder político a nivel nacional que hoy está arrasando nuestro país, no es mentira.