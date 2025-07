—Carlos, lleva varios años al frente del municipio. ¿Cuál es hoy el principal desafío de su gobierno?

En estos momentos estamos comenzando una obra muy importante, que veníamos gestionando hace casi cinco años y que ya es un hecho: el acueducto Pedro Luro–Ascasubi-La Salada. Era uno de los grandes desafíos que teníamos. Y el otro es también un acueducto, muy importante desde lo técnico, que busca dar respuesta a una necesidad que tiene la localidad cabecera, Médanos, en cuanto al abastecimiento de agua.

Además, seguimos acompañando todo lo que son las obras del fondo educativo. Desde el inicio de nuestra gestión en 2015 hasta hoy, siempre cumplimos con la normativa que establece que el 40% de ese fondo debe destinarse a mantenimiento y refacción de los establecimientos educativos del distrito. También trabajamos con el otro 60% para la educación no formal. Acá tenemos centros educativos municipales en cada una de las localidades que fuimos formando durante esta gestión y así les damos la posibilidad a jóvenes y adultos de estudiar desde Villarino, sin tener que irse, gracias a convenios con distintas universidades. Hemos ampliado mucho la oferta educativa.

Y por otro lado, estamos trabajando ahora con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la actualización de los códigos de planeamiento urbano. La idea es poder zonificar mejor y ordenar el desarrollo de los sectores industriales planificados, para generar empleo a través de la inversión privada, que en definitiva es lo que la gente demanda.

—¿Siente que con el paso del tiempo los vecinos han logrado separar la gestión municipal de las discusiones políticas nacionales?

Yo creo que sí. En mi primera intendencia, fui con adhesión al Frente Renovador, con la boleta verde que me identificaba como vecinalista local, pero adherida a una propuesta provincial y nacional. Después, en 2019 y 2023, fuimos con boleta corta.

En la última elección, el actual presidente sacó más del 60% de los votos en Villarino. Sin embargo, la gente cortó la boleta y nos votó a nosotros. Si los vecinos no hicieran esa diferenciación entre lo local y lo nacional, nosotros no podríamos seguir en el gobierno. Así que estamos tranquilos porque la gente valora lo que hicimos.

Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino.

Obviamente siempre faltan cosas, siempre hay nuevas necesidades, esto es un trabajo que no termina nunca. La gestión pública es así. Pero estamos muy satisfechos con estos casi 10 años al frente del municipio, en los que pudimos dar respuesta a muchas demandas históricas de la comunidad, algunas que venían de hace 20 o 30 años.

Siempre digo lo mismo: pasaron gobiernos de todos los signos políticos, incluso alineados ideológicamente con los gobiernos provincial y nacional, y sin embargo esas cuestiones no se resolvían. Nosotros, desde un vecinalismo puro, enfocados en lo local y poniendo toda la energía en resolver los problemas, logramos avanzar mucho más que los anteriores.

—Y ha decidido volver a competir con boleta corta en estas elecciones.

Sí, vamos con nuestra boleta vecinal, con nuestra propuesta local. Y con una particularidad: los candidatos en los primeros lugares son jóvenes. La primera y la tercera en la lista son mujeres de 27 y 28 años, con mucha capacidad y también experiencia en la gestión. Yo incorporé a muchos jóvenes en direcciones y cargos ejecutivos, y ahora les doy la oportunidad de encabezar la lista. Son chicas preparadas, con ganas, y eso me parece muy valioso. Le dan otra dinámica, otra energía, y creo que es lo que la gente espera.

Muchos dicen "otra vez lo mismo", y es cierto que en el resto de las listas locales compiten candidatos que ya estuvieron, que van por la reelección o que ya fueron concejales. En nuestro caso, los candidatos titulares a concejales son todos nuevos.

Y esta es una oportunidad para demostrar con hechos lo que muchas veces se dice con palabras. Escuchás a muchos dirigentes —nacionales, provinciales, municipales— hablar del rol de la juventud, pero a la hora de darles espacio real, no lo hacen. Nosotros sí lo hacemos. Es necesario oxigenar, generar recambio, y entender que todos cumplimos etapas. En mi caso, con tres mandatos, ahora también me toca acompañar, para que lo que construimos desde 2015 hasta ahora no se detenga.