–Se acerca el 29 de junio y se cumple un nuevo aniversario de la autonomía de la ciudad. En este contexto, me gustaría saber cómo está hoy Capitán Sarmiento, qué análisis puede hacer usted de su actualidad.

Estamos con un nuevo gobierno; una continuación, igual, del gobierno anterior. La actual intendenta fue la secretaria de Gobierno del exintendente Javier Iguacel. La verdad que está todo bastante frenado. No hay ni hubo anteriormente políticas de vivienda. Si bien ellos han hecho sorteos de terrenos, se transforma más en una cuestión de suerte que de derechos, porque imaginate que, si vos te ganás un terreno, primero, tenés que seguir pagando, si alquilás, el alquilar de tu casa; tenés que tener la posibilidad de tener un sueldo que te permita poder comprar las cosas para construir. Entonces, a veces es más un problema para el vecino que otra cosa.

–En este sentido, y pensando también en las políticas de Javier Milei, ¿cómo impactan en el ámbito local? El gobierno de Fernanda Astorino ¿tiene un plan de acción social para estar cerca de los vecinos en este contexto económico y social tan complejo?

Mirá, el plan social la verdad es que es bastante bajo. Ellos tienen un ámbito de Acción Social, pero la verdad es que desconozco cuáles son sus prácticas. Porque nosotros tenemos un centro cultural en Capitán Sarmiento donde todo el tiempo está viniendo gente a pedirnos alimentos, a pedirnos cosas. En este momento está bastante complejo, porque, como vos sabrás, no estamos recibiendo alimentos desde ningún lado. Entonces tratamos de organizarnos entre nosotros con los recursos propios, como podemos, para comprar cosas, armar algún tipo de olla, siempre tratar de asistir a los vecinos. Hacemos roperitos comunitarios. Porque la verdad es que hay mucha necesidad, una necesidad que yo nunca he visto.

Me preocupa mucho el tema de los alquileres: ¿qué va a pasar en unos meses? Sarmiento es un lugar donde no hay gente en situación de calle hasta el momento, y la verdad es que a mí me preocupa que eso pueda suceder.

–Usted mencionaba que la gestión de Fernanda Astorino, quien asumió en el mes de diciembre, es una continuidad de la gestión de Javier Iguacel. ¿Dónde nota esto, en qué puntos de gestión?

La verdad que ellos siempre han trabajado juntos. Es lo mismo, es el mismo gobierno.

–Laura, ustedes recorren los barrios de manera permanente. Más allá del tema de la vivienda, que debe ser una preocupación central, y de la falta de alimentos también, ¿con qué otras necesidades urgentes por resolver se encuentran cuando van a los barrios?

Los reclamos de la gente son muchos. Las calles, que están poceadas: ellos igual están ahora con un plan de bacheo, pero todo viene bastante lento, supuestamente por máquinas rotas. Esas son las cosas que aducen, pero está todo bastante complicado. Los días que llueve hay casas que se inundan mucho. Hay muchos problemas estructurales.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En las últimas semanas resonó muy fuerte una situación que se vivió en Capitán Sarmiento entre el ex intendente Javier Iguacel y usted: el ex jefe comunal arremetió contra su persona, mientras discutían en el Concejo Deliberante la validez de un convenio creado durante la gestión del PRO. Él ingresó al recinto y la amenazó. Usted denunció esta situación en la Justicia y actualmente está firme una perimetral. ¿Cómo está la causa en la actualidad?

Así es. No fue que ingresó al recinto, sino que todavía no se había tratado; se trató una semana después. Nosotros estábamos tratando en reunión de comisión, un día jueves, dos proyectos que venían desde la gestión anterior. Uno era un mejoramiento con unas piedritas en una calle, a pedido de unos vecinos que habían comprado la escoria y el municipio tenía que prestar el servicio, y además se les condonaba deuda; el otro era el comodato del Aeroclub de Capitán Sarmiento. Ambos tenían su firma.

La cuestión es que yo cuestiono la situación de las piedritas por varias cosas. Primero lo cuestiono porque me parecía que estábamos sentando un precedente, porque imaginate que si estos vecinos, para mejorar su camino, compraron la piedra, y fuimos, se lo arreglamos, les compensamos deuda, cualquier otro vecino puede empezar a hacer lo mismo. Decir: “Bueno, estoy cansado de no tener la luz en la esquina de mi casa, entonces el mes que viene tengo unos pesitos, voy, compro la lámpara, voy al municipio y que me condone la deuda”; “Tengo un pozo en la esquina de mi casa...” y así lo mismo. O sea, puede ser una decisión política hacer eso, sí, pero hay que hacer una ordenanza que, justamente, ordene. No podemos dejar que el vecino pueda hacer lo que quiera.

Bueno, esa fue la cuestión. Aparece el tema de las piedritas y la compra. Cuando hay una compra, tiene que haber una factura. La situación es que, cuando pido la factura, la factura no aparecía, no aparecía. Y en el momento en que aparece, cuando voy a ver dónde la compran y el comprador, la compran en una empresa de San Nicolás (eso está todo bien), y cuando veo el comprador, era Productos del Sur SA. Cuando veo la dirección, la busco en Google Maps, era la dirección del señor Iguacel.

Eso fue un día jueves. Al día siguiente, a la mañana, empezamos a hablar sobre ese tema. Había personas que en el momento que habían traído la factura no estaban, entonces yo explico la situación otra vez, y me dicen: “Ah, y al final apareció la factura”, como diciendo “Ahí la tenías, ¿viste?” Entonces yo les digo: “Sí, ¿vieron lo que pasaba?” No lo habían mirado. Porque la verdad es que para todo levantan la mano y hay un montón de cosas que no las leen, no las miran. Yo trato todo el tiempo de advertir, pero no es por ir en contra de la situación, es también para cuidar a los vecinos de Capitán Sarmiento, para cuidar a la intendenta. Es algo que les digo siempre: “Cuiden a la intendenta”.

Ese día, viernes 17, estábamos en la sala de reuniones del recinto, charlando sobre el tema. En un momento a mí me llaman por teléfono y salgo a hablar a los pasillos. Hablo más o menos media hora, y mientras hablaba por teléfono viene una de las concejalas y me dice: “Vení que Javier vino a explicar la situación de la factura”. A lo que yo le respondo que, si quiere, que les explique a ellos, porque a mí no tenía nada que explicarme, porque ya sabía cómo era la situación. Después viene mi compañero de banca y yo le vuelvo a decir lo mismo. Y de repente sale él, Iguacel. Me arrincona contra la pared y me dice: “Si no dejás de hablar, te voy a destruir”. La persona que estaba al teléfono escuchó todo. Y más tarde, cuando veo el teléfono, tenía un mensaje de ella: “Quedate tranquila, escuché la amenaza”.

–¿Y esta mujer testificó en la causa?

Sí, la semana pasada hubo audiencias donde fue testigo esta persona, y después él puso de testigos a todos los concejales y a un señor que la verdad que no estaba, que fue uno de los vecinos que había comprado la piedra, que fue mucho más tarde al Concejo cuando yo ya me había ido a hacer la denuncia.

–¿Y la medida perimetral contra Iguacel, entonces, está vigente hasta el mes de agosto?

Está vigente, por el momento, hasta el día 17 de agosto.

–¿Y era habitual durante su gestión este tipo de patoteos o de amenazas hacia la oposición?

Mirá, a mí lo que más me llamó la atención es la cantidad de gente que se ha solidarizado conmigo, sin ser de mi partido político. Gente con la que nunca he hablado, escribiéndome por chat de Facebook, diciéndome “Mirá, no te conozco, no sé si me conocés, pero vos sabés que a mí me pasó lo mismo”. Así, un montón de personas. Está acostumbrado a manejarse como patrón de estancia ahí adentro.