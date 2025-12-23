En un acto que marcó un punto de inflexión en su proyección política, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dejó señales claras de que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) busca trascender las fronteras de la provincia y convertirse en una referencia nacional.

El plenario realizado en Ensenada, con la presencia de unos 1.500 dirigentes, intendentes, ministros y referentes sindicales, consolidó un mensaje directo: el peronismo y Buenos Aires, por sí solos, no alcanzan para construir una alternativa al rumbo del gobierno nacional.

En el encuentro se desarrolló en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), el mandatario llamó a ampliar el armado político que lanzó este año y a darle volumen federal. “Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”, afirmó, en un discurso atravesado por definiciones de fuerte contenido político y con proyección hacia los próximos años.

Un mensaje federal y sin límites bonaerenses

Durante su intervención, Kicillof fue explícito al plantear que el MDF nació desde el peronismo, pero que su horizonte es más amplio. “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”, sostuvo ante la militancia. En esa línea, insistió: “Tenemos que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

El gobernador remarcó que la convocatoria apunta a distintos sectores sociales, políticos y culturales, y llamó a evitar los cierres internos. “Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, expresó.

El discurso también incluyó una definición sobre el clima político actual y el rol de su espacio frente al Ejecutivo nacional. “No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”, señaló.

La interna del peronismo y el horizonte 2027

Sin nombrarlos, Kicillof dejó entrever tensiones dentro del peronismo bonaerense y llamó a una construcción más amplia. “La construcción debe hacerse sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente y sin dejar de convencer”, planteó, en una frase que resonó en medio de la disputa por el control del Partido Justicialista provincial.

El gobernador buscó, además, bajar el tono a las lecturas inmediatas sobre una candidatura presidencial, aunque el clima del acto marcó otra cosa. “No venimos a lanzar ni una campaña electoral, ni una candidatura. Hoy venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y más potente de construcción de una fuerza política que trascienda nuestra provincia”, aclaró, mientras el auditorio coreaba “Axel presidente”.

En el cierre, Kicillof sintetizó el mensaje político del plenario y el posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei. “Vamos a demostrar que hay una alternativa a la ultraderecha y no venimos a repetir la historia. Venimos a crear futuro, un futuro diferente, un futuro mejor para todo nuestro pueblo”, afirmó.

El acto de Ensenada dejó así una postal contundente: el MDF acelera su despliegue, refuerza su perfil federal y se posiciona como una de las principales usinas políticas para articular una alternativa nacional al actual gobierno.