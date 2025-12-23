Espinoza otorgó un bono especial de fin de año de 300 mil pesos

Está destinado a las y los trabajadores municipales. “Nos impulsa el deseo de que puedan pasar unas Fiestas en paz y llevar tranquilidad a su mesa navideña”, dijo el alcalde de La Matanza.

Municipales23 de diciembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, firmó el decreto que brinda a las trabajadoras y trabajadores del Municipio, en estas Fiestas y vísperas de año nuevo, un bono extraordinario de 300 mil pesos.

Espinoza

“Nos impulsa el deseo de que nuestras trabajadoras y trabajadores puedan pasar unas Fiestas en paz y llevar tranquilidad a su mesa navideña”, expresó Fernando Espinoza y agregó: “Este Gobierno local siempre está al lado de sus empleadas y empleados municipales, con un fuerte compromiso, siempre acompañándolos y protegiendo su salario”.

Bianco PBALa Provincia quedó libre de juicios por la deuda de Vidal

Cabe destacar, que este nuevo incentivo al salario de las y los empleados locales se suma al aumento otorgado a principio de diciembre que al cierre de las paritarias 2025, alcanzó un 40% anual -por encima del aumento del IPC esperado para este año- e incluyó una suma fija, llevando el porcentaje anual a un 54%, que en las categorías más bajas superó el 60%.

“Nos toca atravesar un contexto muy difícil como consecuencia de las crueles medidas que lleva adelante el Gobierno nacional, basadas en el mega ajuste y en la especulación, que afectan especialmente al pueblo trabajador argentino”, indicó Fernando Espinoza y remarcó: “Desde La Matanza, seguiremos con mucho esfuerzo haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que las decisiones del Gobierno nacional no le provoquen más daños irreparables a nuestra gente”. 

“En estas Fiestas, deseo que la fuerza de la esperanza alcance cada hogar de nuestra querida Argentina. Hay otro camino y se construye con unidad, con paz, pan y trabajo, y siempre con justicia social, ese es el rumbo que anhelo para hacer realidad los sueños de todas las argentinas y argentinos”, concluyó Fernando Espinoza.

¿Cómo evalúa la gestión del Presidente Milei en estos dos años de Gobierno?

Buena

Regular

Mala

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado