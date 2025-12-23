Espinoza otorgó un bono especial de fin de año de 300 mil pesos
Está destinado a las y los trabajadores municipales. “Nos impulsa el deseo de que puedan pasar unas Fiestas en paz y llevar tranquilidad a su mesa navideña”, dijo el alcalde de La Matanza.Municipales23 de diciembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, firmó el decreto que brinda a las trabajadoras y trabajadores del Municipio, en estas Fiestas y vísperas de año nuevo, un bono extraordinario de 300 mil pesos.
“Nos impulsa el deseo de que nuestras trabajadoras y trabajadores puedan pasar unas Fiestas en paz y llevar tranquilidad a su mesa navideña”, expresó Fernando Espinoza y agregó: “Este Gobierno local siempre está al lado de sus empleadas y empleados municipales, con un fuerte compromiso, siempre acompañándolos y protegiendo su salario”.
Cabe destacar, que este nuevo incentivo al salario de las y los empleados locales se suma al aumento otorgado a principio de diciembre que al cierre de las paritarias 2025, alcanzó un 40% anual -por encima del aumento del IPC esperado para este año- e incluyó una suma fija, llevando el porcentaje anual a un 54%, que en las categorías más bajas superó el 60%.
“Nos toca atravesar un contexto muy difícil como consecuencia de las crueles medidas que lleva adelante el Gobierno nacional, basadas en el mega ajuste y en la especulación, que afectan especialmente al pueblo trabajador argentino”, indicó Fernando Espinoza y remarcó: “Desde La Matanza, seguiremos con mucho esfuerzo haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que las decisiones del Gobierno nacional no le provoquen más daños irreparables a nuestra gente”.
“En estas Fiestas, deseo que la fuerza de la esperanza alcance cada hogar de nuestra querida Argentina. Hay otro camino y se construye con unidad, con paz, pan y trabajo, y siempre con justicia social, ese es el rumbo que anhelo para hacer realidad los sueños de todas las argentinas y argentinos”, concluyó Fernando Espinoza.
Serra y Acerbo firmaron acta para infraestructura escolar
La intendenta de Daireaux, María Serra, junto al Diputado provincial Alejandro Acerbo encabezaron una reunión de gestión vinculada a la Escuela N° 10.
General Las Heras: educación universitaria y transformación urbana
El Intendente Javier Osuna encabezó la firma del convenio para dictar la Licenciatura en Educación Física, mientras se puso en marcha la primera etapa del ensanchamiento de la calle "2 de Abril" en la localidad de Hornos.
Avanza la Ruta del Cereal y se consolida una obra clave para Guaminí y la región
Con 16 kilómetros de pavimento y señalización completa, la Ruta del Cereal se afianza como un eje central para el desarrollo local y regional.
Tordillo celebró un nuevo aniversario a pura fiesta
La identidad y la tradición brillaron durante dos jornadas llenas de actividades: bailes, shows, la carrera aniversario, una feria de emprendedores y artesanos más un variado paseo gastronómico.
Villa Gesell al rojo vivo: murió un turista y guardavidas denuncian fallas en la gestión de Barrera
El hecho ocurrió en un contexto de reclamos formales y advertencias previas del gremio, que ahora pone en foco la respuesta municipal y el sistema de seguridad en las playas, a pocos días de inaugurada la temporada de verano.
Mar del Plata inicia el verano 2026 con reservas y expectativas en alza
Con el arranque oficial del verano 2026, distintos actores del turismo local evaluaron el escenario y marcaron indicios positivos y desafíos.
Números que incomodan: Scioli frena mediciones del Indec
Daniel Scioli dejó de financiar encuestas del Indec tras datos alarmantes del turismo. Caída de visitantes, fuga de dólares y fuerte polémica.