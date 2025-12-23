En una jornada que combina el fortalecimiento de la identidad local con el crecimiento de la infraestructura, el Municipio de General Las Heras ha dado pasos significativos en dos frentes clave: la educación superior y el desarrollo urbano. A través de gestiones articuladas, la ciudad no solo asegura nuevas oportunidades académicas, sino que también responde a las necesidades estructurales de sus localidades.

Un hito educativo: La llegada de la Universidad Nacional del Oeste

General Las Heras ha marcado un "antes y un después" en su historia académica con la firma del convenio para la creación de la primera Subsede universitaria en el distrito. El acuerdo, rubricado junto a representantes de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), tiene como primer objetivo el dictado de la Licenciatura en Educación Física.

Este nuevo trayecto formativo está diseñado específicamente para fortalecer la continuidad académica local. En particular, permitirá que los egresados de la Tecnicatura en Educación Física del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 44 puedan acceder a un título de grado universitario sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Desde el Municipio destacaron que esta licenciatura es solo el puntapié inicial. El proyecto contempla la incorporación progresiva de nuevas carreras universitarias que respondan de manera directa a los proyectos y necesidades de la comunidad herense, fomentando el arraigo de los jóvenes en su lugar de origen.

Cultura y Memoria: "Trazos del Ayer"

En el marco de este encuentro educativo, también hubo espacio para la puesta en valor de la identidad local. Se llevó a cabo la presentación del libro “Trazos del Ayer. Las historias que susurran las calles de General Las Heras”, obra del autor Carlos Pellegrini. El libro busca rescatar la memoria colectiva y la historia del pueblo, reforzando el vínculo entre la educación, la cultura y el sentido de pertenencia.

Infraestructura en Hornos: Obra clave para una comunidad en crecimiento

En paralelo a los anuncios educativos, la gestión municipal puso en marcha una obra largamente esperada en la localidad de General Hornos. Se trata del ensanchamiento de la calle "2 de Abril", la arteria principal que conecta la ruta con la estación ferroviaria.

Esta calle no es solo una vía de tránsito vehicular, sino un acceso vital hacia instituciones fundamentales como la Escuela Pública Nº 3 y el jardín de infantes de la localidad. El proyecto total consta de seis etapas, de las cuales ya se ha iniciado la primera fase de ejecución.

El subsecretario de Obras Públicas, Gustavo Costa, y el Intendente Javier Osuna supervisaron los trabajos y destacaron la importancia de esta intervención. General Hornos ha experimentado un crecimiento poblacional exponencial en los últimos años, superando actualmente los 1.000 habitantes, lo que hacía imperioso adecuar la infraestructura vial a la nueva realidad demográfica.

Un modelo de crecimiento sostenido

Tanto la creación de la subsede universitaria como las obras viales en Hornos reflejan una visión de gestión que apuesta al futuro. Al facilitar el acceso a títulos universitarios y mejorar la conectividad en las localidades en crecimiento, General Las Heras busca consolidar un modelo de desarrollo basado en más formación, más infraestructura y más futuro para sus vecinos.