General Las Heras: educación universitaria y transformación urbana
El Intendente Javier Osuna encabezó la firma del convenio para dictar la Licenciatura en Educación Física, mientras se puso en marcha la primera etapa del ensanchamiento de la calle "2 de Abril" en la localidad de Hornos.Municipales23 de diciembre de 2025Andrés Montero
En una jornada que combina el fortalecimiento de la identidad local con el crecimiento de la infraestructura, el Municipio de General Las Heras ha dado pasos significativos en dos frentes clave: la educación superior y el desarrollo urbano. A través de gestiones articuladas, la ciudad no solo asegura nuevas oportunidades académicas, sino que también responde a las necesidades estructurales de sus localidades.
Un hito educativo: La llegada de la Universidad Nacional del Oeste
General Las Heras ha marcado un "antes y un después" en su historia académica con la firma del convenio para la creación de la primera Subsede universitaria en el distrito. El acuerdo, rubricado junto a representantes de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), tiene como primer objetivo el dictado de la Licenciatura en Educación Física.
Este nuevo trayecto formativo está diseñado específicamente para fortalecer la continuidad académica local. En particular, permitirá que los egresados de la Tecnicatura en Educación Física del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 44 puedan acceder a un título de grado universitario sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.
Desde el Municipio destacaron que esta licenciatura es solo el puntapié inicial. El proyecto contempla la incorporación progresiva de nuevas carreras universitarias que respondan de manera directa a los proyectos y necesidades de la comunidad herense, fomentando el arraigo de los jóvenes en su lugar de origen.
Cultura y Memoria: "Trazos del Ayer"
En el marco de este encuentro educativo, también hubo espacio para la puesta en valor de la identidad local. Se llevó a cabo la presentación del libro “Trazos del Ayer. Las historias que susurran las calles de General Las Heras”, obra del autor Carlos Pellegrini. El libro busca rescatar la memoria colectiva y la historia del pueblo, reforzando el vínculo entre la educación, la cultura y el sentido de pertenencia.
Infraestructura en Hornos: Obra clave para una comunidad en crecimiento
En paralelo a los anuncios educativos, la gestión municipal puso en marcha una obra largamente esperada en la localidad de General Hornos. Se trata del ensanchamiento de la calle "2 de Abril", la arteria principal que conecta la ruta con la estación ferroviaria.
Esta calle no es solo una vía de tránsito vehicular, sino un acceso vital hacia instituciones fundamentales como la Escuela Pública Nº 3 y el jardín de infantes de la localidad. El proyecto total consta de seis etapas, de las cuales ya se ha iniciado la primera fase de ejecución.
El subsecretario de Obras Públicas, Gustavo Costa, y el Intendente Javier Osuna supervisaron los trabajos y destacaron la importancia de esta intervención. General Hornos ha experimentado un crecimiento poblacional exponencial en los últimos años, superando actualmente los 1.000 habitantes, lo que hacía imperioso adecuar la infraestructura vial a la nueva realidad demográfica.
Un modelo de crecimiento sostenido
Tanto la creación de la subsede universitaria como las obras viales en Hornos reflejan una visión de gestión que apuesta al futuro. Al facilitar el acceso a títulos universitarios y mejorar la conectividad en las localidades en crecimiento, General Las Heras busca consolidar un modelo de desarrollo basado en más formación, más infraestructura y más futuro para sus vecinos.
Serra y Acerbo firmaron acta para infraestructura escolar
La intendenta de Daireaux, María Serra, junto al Diputado provincial Alejandro Acerbo encabezaron una reunión de gestión vinculada a la Escuela N° 10.
Avanza la Ruta del Cereal y se consolida una obra clave para Guaminí y la región
Con 16 kilómetros de pavimento y señalización completa, la Ruta del Cereal se afianza como un eje central para el desarrollo local y regional.
Tordillo celebró un nuevo aniversario a pura fiesta
La identidad y la tradición brillaron durante dos jornadas llenas de actividades: bailes, shows, la carrera aniversario, una feria de emprendedores y artesanos más un variado paseo gastronómico.
Fassi impulsó producción, cultura y espacios públicos en Cañuelas
La intendenta visitó el Mercado Agroganadero, mantuvo un encuentro cultural y encabezó la inauguración de un nuevo parque en la ciudad.
Villa Gesell al rojo vivo: murió un turista y guardavidas denuncian fallas en la gestión de Barrera
El hecho ocurrió en un contexto de reclamos formales y advertencias previas del gremio, que ahora pone en foco la respuesta municipal y el sistema de seguridad en las playas, a pocos días de inaugurada la temporada de verano.
Mar del Plata inicia el verano 2026 con reservas y expectativas en alza
Con el arranque oficial del verano 2026, distintos actores del turismo local evaluaron el escenario y marcaron indicios positivos y desafíos.
Números que incomodan: Scioli frena mediciones del Indec
Daniel Scioli dejó de financiar encuestas del Indec tras datos alarmantes del turismo. Caída de visitantes, fuga de dólares y fuerte polémica.