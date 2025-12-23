Serra y Acerbo firmaron acta para infraestructura escolar

La intendenta de Daireaux, María Serra, junto al Diputado provincial Alejandro Acerbo encabezaron una reunión de gestión vinculada a la Escuela N° 10.

Durante el encuentro se firmó el acta que habilita la apertura de la licitación, prevista para el mes de enero, destinada a la construcción de dos nuevas aulas para el establecimiento educativo.

Esta iniciativa constituye la primera gestión impulsada por el diputado Alejandro Acerbo ante el gobernador Axel Kicillof en beneficio de la ciudad en el ámbito educativo. 

La reunión contó además con la participación del equipo ejecutivo de la municipalidad, el equipo directivo de la institución educativa y la presidenta del Consejo Escolar, Diolinda Zapata, marcando el inicio formal de una obra de gran relevancia para la comunidad educativa.

La construcción de estas nuevas aulas permitirá mejorar las condiciones edilicias de la escuela y acompañar el crecimiento de la matrícula, fortaleciendo la infraestructura educativa local y generando mejores espacios para el desarrollo de las actividades escolares.

