Avanza la Ruta del Cereal y se consolida una obra clave para Guaminí y la región
Con 16 kilómetros de pavimento y señalización completa, la Ruta del Cereal se afianza como un eje central para el desarrollo local y regional.Municipales23 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Guaminí continúa avanzando con obras de infraestructura clave para el desarrollo del distrito y la región. Entre ellas, se destaca el progreso sostenido de la Ruta del Cereal, una traza estratégica que fortalece la producción, mejora la seguridad vial y optimiza la conectividad regional.
Avances en la Ruta del Cereal
La obra de la Ruta del Cereal se ejecuta a buen ritmo y ya muestra avances concretos a lo largo de 16 kilómetros. En ese tramo se completaron los trabajos de pavimento asfáltico, lo que representa un paso fundamental para mejorar las condiciones de circulación y acompañar la actividad productiva del distrito.
Además del pavimento, se avanzó con la señalización horizontal y la señalización vertical, incluyendo la colocación de cartelería en todo el recorrido intervenido. También se instalaron barandas de defensa metálicas a lo largo de los 16 kilómetros, reforzando las condiciones de seguridad vial.
En la localidad de Girodias, en tanto, se ejecutaron trabajos de iluminación con la colocación de 28 columnas con luminarias completas, una mejora que contribuye a una circulación más segura y ordenada.
Una mejora integral para la conectividad y la producción
Desde el Municipio destacaron que este avance representa una mejora sustancial en la conectividad, el tránsito seguro y el acompañamiento a la actividad productiva. La Ruta del Cereal se consolida así como una infraestructura clave para el desarrollo local y regional, fortaleciendo la integración del distrito con su entorno.
La concreción de esta obra es posible gracias a una decisión política del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que continúa invirtiendo en infraestructura vial y productiva para acompañar a los municipios y potenciar el desarrollo del interior bonaerense.
Un Estado presente y obras que transforman realidades
En ese sentido, desde la gestión municipal remarcaron la importancia de un Estado presente, que planifica y ejecuta obras estratégicas. Estas intervenciones buscan transformar realidades, mejorar la calidad de vida y generar más oportunidades para las comunidades del distrito.
Caminos rurales: trabajos en La Nevada
En paralelo, el Municipio avanza con la puesta en valor y el mantenimiento de caminos rurales en distintas localidades. En La Nevada se realizaron trabajos fundamentales para mejorar la transitabilidad y acompañar tanto la producción como la vida cotidiana de vecinos y vecinas.
Desde la Delegación local se llevó adelante la extracción de 12 kilómetros de canal sobre el camino principal. Ese material fue reutilizado para levantar y consolidar el mismo tramo, lo que permitió mejorar notablemente su estado.
Para estas tareas se utilizaron motoniveladoras, camiones, retroexcavadora, tractor y tractor con pala, lo que posibilitó un abordaje integral de la traza rural.
Recuperación de caminos y mejoras urbanas
También se recuperó el camino San Alfredo, que había sido afectado por la inundación, y se realizaron arreglos en caminos secundarios como Las Liebres, El Tigre y el acceso al JIRIMM N° 6 y a la Escuela Primaria N° 18 del paraje La Cuadrada.
Asimismo, se ejecutaron trabajos de mantenimiento de calles en la zona urbana de Huanguelén, específicamente en las calles 21 y 22 entre 1 y 19, donde se concretaron además dos cuadras de entoscado.
Infraestructura para el desarrollo del distrito
Las distintas obras en marcha reflejan una política orientada a fortalecer la infraestructura vial, rural y urbana del distrito de Guaminí, con el objetivo de mejorar la circulación, acompañar la producción y brindar mejores condiciones de vida a la comunidad.
