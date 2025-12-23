Tordillo celebró un nuevo aniversario a pura fiesta

El distrito de Tordillo celebró un nuevo aniversario con diversas actividades. El escenario se iluminó con la actuación de artistas locales y regionales para finalizar con la presentación de La Nueva Luna y Los Hidalgo.

"Agradecemos a todos los que hicieron posible esta celebración: a la comunidad que acompañó, a cada área del municipio que trabajó arduamente, a los artistas que se sumaron a la fiesta y que engalanaron el escenario. Un agradecimiento especial al Consejo Federal de Inversiones, a la Jefatura de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a nuestro Gobernador Axel Kicillof y a nuestro Intendente Héctor Olivera. ¡Gracias por brindarnos una fiesta con el orgullo y el amor que nuestro pueblo merece!", se indicó desde el Municipio.

"También extendemos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes para cuidarnos, inspectoras municipales y a todos los que se unieron para celebrar un nuevo cumpleaños de Tordillo", acotaron en redes.