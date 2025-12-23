Tordillo celebró un nuevo aniversario a pura fiesta

La identidad y la tradición brillaron durante dos jornadas llenas de actividades: bailes, shows, la carrera aniversario, una feria de emprendedores y artesanos más un variado paseo gastronómico.

Municipales23 de diciembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El distrito de Tordillo celebró un nuevo aniversario con diversas actividades. El escenario se iluminó con la actuación de artistas locales y regionales para finalizar con la presentación de La Nueva Luna y Los Hidalgo.

Tordillo

"Agradecemos a todos los que hicieron posible esta celebración: a la comunidad que acompañó, a cada área del municipio que trabajó arduamente, a los artistas que se sumaron a la fiesta y que engalanaron el escenario. Un agradecimiento especial al Consejo Federal de Inversiones, a la Jefatura de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a nuestro Gobernador Axel Kicillof y a nuestro Intendente Héctor Olivera. ¡Gracias por brindarnos una fiesta con el orgullo y el amor que nuestro pueblo merece!", se indicó desde el Municipio.

Tordillo2

"También extendemos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes para cuidarnos, inspectoras municipales y a todos los que se unieron para celebrar un nuevo cumpleaños de Tordillo", acotaron en redes.

