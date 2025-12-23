Tordillo celebró un nuevo aniversario a pura fiesta
La identidad y la tradición brillaron durante dos jornadas llenas de actividades: bailes, shows, la carrera aniversario, una feria de emprendedores y artesanos más un variado paseo gastronómico.Municipales23 de diciembre de 2025Soledad Castellano
El distrito de Tordillo celebró un nuevo aniversario con diversas actividades. El escenario se iluminó con la actuación de artistas locales y regionales para finalizar con la presentación de La Nueva Luna y Los Hidalgo.
"Agradecemos a todos los que hicieron posible esta celebración: a la comunidad que acompañó, a cada área del municipio que trabajó arduamente, a los artistas que se sumaron a la fiesta y que engalanaron el escenario. Un agradecimiento especial al Consejo Federal de Inversiones, a la Jefatura de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a nuestro Gobernador Axel Kicillof y a nuestro Intendente Héctor Olivera. ¡Gracias por brindarnos una fiesta con el orgullo y el amor que nuestro pueblo merece!", se indicó desde el Municipio.
"También extendemos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes para cuidarnos, inspectoras municipales y a todos los que se unieron para celebrar un nuevo cumpleaños de Tordillo", acotaron en redes.
Serra y Acerbo firmaron acta para infraestructura escolar
La intendenta de Daireaux, María Serra, junto al Diputado provincial Alejandro Acerbo encabezaron una reunión de gestión vinculada a la Escuela N° 10.
General Las Heras: educación universitaria y transformación urbana
El Intendente Javier Osuna encabezó la firma del convenio para dictar la Licenciatura en Educación Física, mientras se puso en marcha la primera etapa del ensanchamiento de la calle "2 de Abril" en la localidad de Hornos.
Avanza la Ruta del Cereal y se consolida una obra clave para Guaminí y la región
Con 16 kilómetros de pavimento y señalización completa, la Ruta del Cereal se afianza como un eje central para el desarrollo local y regional.
Fassi impulsó producción, cultura y espacios públicos en Cañuelas
La intendenta visitó el Mercado Agroganadero, mantuvo un encuentro cultural y encabezó la inauguración de un nuevo parque en la ciudad.
Villa Gesell al rojo vivo: murió un turista y guardavidas denuncian fallas en la gestión de Barrera
El hecho ocurrió en un contexto de reclamos formales y advertencias previas del gremio, que ahora pone en foco la respuesta municipal y el sistema de seguridad en las playas, a pocos días de inaugurada la temporada de verano.
Mar del Plata inicia el verano 2026 con reservas y expectativas en alza
Con el arranque oficial del verano 2026, distintos actores del turismo local evaluaron el escenario y marcaron indicios positivos y desafíos.
Números que incomodan: Scioli frena mediciones del Indec
Daniel Scioli dejó de financiar encuestas del Indec tras datos alarmantes del turismo. Caída de visitantes, fuga de dólares y fuerte polémica.