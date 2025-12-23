La interna de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con alto impacto político y simbólico. Sebastián Pareja, presidente del partido a nivel bonaerense, diputado nacional y principal armador de Karina Milei, no obtuvo ni un solo voto en la asamblea de San Lorenzo que eligió a las autoridades del gobierno de transición del club. El resultado, contundente, desató una ola de burlas y pases de factura en redes sociales, incluso desde sectores libertarios.

La votación se realizó entre 79 asambleístas para definir la conducción provisoria del club de Boedo tras la salida de Marcelo Moretti. La fórmula integrada por Pareja y Miguel Agote se presentó con intenciones claras, pero terminó última, sin adhesiones. Sergio Costantino fue designado presidente transitorio hasta el 30 de mayo de 2026, cuando se realizarán elecciones extraordinarias para completar el mandato hasta diciembre de 2027.

Pareja ya había hecho campaña en San Lorenzo en las elecciones que consagraron a Moretti y es conocido por impulsar la transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo cuya reglamentación permanece frenada por una medida cautelar de la Justicia.

Un resultado lapidario y una reacción inmediata

El revés electoral no pasó desapercibido y rápidamente se trasladó al terreno digital. Uno de los primeros en reaccionar fue Esteban Glavinich, conocido en redes como “Traductor Te Ama”, referente del espacio libertario que responde a Santiago Caputo, Las Fuerzas del Cielo, enfrentado desde hace tiempo con el sector que conduce Pareja.

“EXCELENTES NOTICIAS EN EL FÚTBOL ARGENTINO. SEBASTIÁN MIGUEL PAREJA SE CANDIDATEÓ PARA SER PRESIDENTE TRANSITORIO DE SAN LORENZO Y SACÓ 0 (CERO) VOTOS. VOLVIÓ A PERDER ELECCIONES. No lo quieren ni el cuervo ni el águila”, escribió Glavinich.

En otro mensaje, profundizó las críticas y apuntó directamente contra el armado político del dirigente libertario: “SAN LORENZO LO ODIA. La dupla Sebastián Miguel PAREJA/AGOTE se postuló entre cuatro listas para presidir transitoriamente a San Lorenzo. Salieron 4tos con CERO votos. Ningún asambleista votó por ellos. Perdieron contra un larretista (Costantino) y Lammens (legislador K)”.

El tuitero también volvió sobre el eje que atravesó buena parte de la disputa interna de La Libertad Avanza durante el año: la confección de listas bonaerenses. “Cada vez que pone kukas en las listas pierde elecciones. Pero insiste Sebastián Miguel Pareja”, lanzó, en alusión a candidatos impulsados por el armador libertario con pasado en el peronismo.

Un dirigente cada vez más expuesto

El episodio en San Lorenzo se suma a una seguidilla de tensiones que vienen dejando a Pareja en una posición incómoda dentro y fuera de su espacio. Días atrás, tras la sanción de la Ley de Financiamiento en la Legislatura bonaerense, el diputado había cargado contra lo que definió como “las prácticas de la vieja política”, acusando al gobernador Axel Kicillof de sellar un “pacto inescrupuloso” para aprobar el endeudamiento provincial.

“Otro pacto obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre”, había denunciado Pareja, cuestionando el acuerdo que incluyó designaciones en el Banco Provincia, el Consejo de Educación y el Tribunal Fiscal de Apelaciones. En ese mismo mensaje, aseguró que La Libertad Avanza no se correría del “camino de austeridad fiscal” que impulsa Javier Milei.

Sin embargo, el discurso duró poco. Desde el propio universo libertario, Glavinich lo cruzó recordándole el armado de candidaturas con figuras que elogiaron públicamente a Kicillof. “Usted puso en LLA-PBA a gente que ve en Kicillof un líder presidenciable”, le escribió.

A ese frente se sumaron cuestionamientos por la ruptura del bloque de concejales de La Libertad Avanza en General Rodríguez y una grave acusación personal sobre un episodio ocurrido en el cierre de campaña. “Sebastián Miguel Pareja me puso una piña de cagón, se fue corriendo refugiado con custodias y mandó a un barrabrava a apurarme. 100% real”, afirmó Glavinich.