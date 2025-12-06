El Honorable Concejo Deliberante de Villarino renovó sus autoridades y dejó un resultado político contundente. La alianza Somos —que se encolumnó junto al kirchnerismo en todas las votaciones— fracasó en cada intento de definir autoridades. En contraste, el vecinalismo que lidera el intendente Carlos Bevilacqua, junto al sector de La Libertad Avanza que encabeza Oscar Liberman, alcanzó la mayoría y se aseguró el control del cuerpo legislativo, marcando un punto de inflexión en la política local.

De esta manera, Leandro Ledesma (LLA) fue desginado Presidente; Raúl Mujica (Libertad) vicepresidente 1ro;

Silvia Haure (APV) vicepresidenta 2da; y Karen Barreto (referenciada en Diego Santilli) secretaria legislativa.

La articulación entre el oficialismo local y La Libertad Avanza volvió a mostrar solidez y orden interno, algo que la oposición no pudo replicar.

La oposición no logró imponer ninguna propuesta

El acuerdo entre Somos y el kirchnerismo buscaba sumar volumen político, pero la estrategia se desplomó en el recinto: las tres fuerzas no lograron reunir los votos suficientes para aprobar ni una sola designación.

Fuentes del HCD señalaron que la alianza se presentó con “expectativas desmedidas”, apostando a un número que nunca estuvo realmente asegurado. El resultado fue un duro golpe político que dejó expuestas tensiones internas y errores de cálculo.

Asumieron los concejales vecinalistas Belén Hernández, Hernán Stochetti y Clara Schiavoni Diez.

El dominio del vecinalismo también se trasladó al Consejo Escolar. La nueva conducción quedó en manos de la propuesta oficialista, que logró imponer como presidenta a Claudia Meder, dirigente con extensa trayectoria en el ámbito educativo y reconocimiento entre las instituciones del distrito. La oposición volvió a quedar relegada, profundizando el escenario de aislamiento político.

Con estas votaciones, el oficialismo que responde a Bevilacqua ratifica su liderazgo territorial y muestra capacidad de articulación. Para el vecinalismo, el resultado consolida un escenario de gobernabilidad que será clave para los próximos meses, en un distrito donde las mayorías legislativas suelen ser determinantes para la gestión diaria.





Las perlitas de una sesión caliente

La llegada de Grippo

Franca Grippo, concejal electa de Bahía Blanca por La Libertad Avanza y referenciada en Sebastián Pareja, apareció en el recinto para acompañar la asunción de quien esperaba que fuera “su” presidente del HCD, que finalmente no fue presidente . La escena dejó una postal peculiar: llegó con entusiasmo, se fue en silencio.

La interna libertaria, con ganador claro

Mientras se definían las autoridades, la interna de La Libertad Avanza tuvo su propio capítulo: el sector de Oscar Liberman terminó imponiéndose con claridad. El sector de Pareja terminó perdiendo todas las votaciones. En los pasillos, trascendió que Liberman “no tuvo que mover un músculo para ganar la interna”: el resultado legislativo lo favoreció por completo.

Un déjà vu para algunos; una sorpresa para otros

Entre los comentarios de pasillo, uno se repitió varias veces: “Festejaron una presidencia que no existió”. La frase sintetizó la desilusión opositora en una jornada donde nada salió como habían imaginado.