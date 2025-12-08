Quiénes dejan el Congreso: la lista completa de diputados y senadores
La renovación legislativa redefine el mapa político: dirigentes históricos, figuras clave y representantes provinciales dejan sus bancas este 9 de diciembre.Legislativas08 de diciembre de 2025Pamela Orellana
El Congreso atraviesa una renovación clave. Este martes 9 de diciembre finalizan los mandatos de 127 diputados y 24 senadores nacionales, en una reconfiguración que impactará en todos los bloques y que anticipa una agenda intensa, ya que el Gobierno prevé convocar a Sesiones Extraordinarias desde el 10 al 30 de diciembre, con publicación en el Boletín Oficial en las próximas horas.
Entre las figuras de mayor peso político que concluyen su etapa parlamentaria aparecen Leopoldo Moreau, María Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer y Facundo Manes, cuatro nombres que marcaron debates y tensiones en los últimos años tanto en Diputados como en el Senado.
Los nombres que se van en Diputados
Unión por la Patria
La salida más numerosa se concentra en Unión por la Patria, donde cierran su ciclo dirigentes con larga trayectoria legislativa. Se destacan Leopoldo Moreau y Carlos Heller, histórico referente en temas presupuestarios.
También concluyen mandato: Eugenia Alianiello, Walberto Allende, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Ana Fabiola Aubone, Adolfo Bermejo, Tanya Bertoldi, Pablo Carro, Leila Chaher, María Luisa Chomiak, Emiliano Estrada, Ramiro Fernández Patri, Ana Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Daniel Gollán, Gustavo González, Ricardo Herrera, Bernardo Herrera, Rogelio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Litza, Dante López Rodríguez, Mónica Macha, Varinia Marín, Gisela Marziotta, Magalí Mastaler, María Luisa Montoto, Micaela Morán, Nilda Moyano, Liliana Paponet, Marcela Passo, Gabriela Pedrali, Juan Manuel Pedrini, Julio Pereyra, Jorge Antonio Romero, Leandro Santoro, Eduardo Toniolli, Brenda Vargas Matyi, Carolina Yutrovic y Natalia Zabala Chacur.
PRO
En el PRO también se produce una renovación amplia. Finalizan mandato: Karina Bachey, Héctor Baldassi, Nancy Ballejos, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Fernando Iglesias, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal.
La Libertad Avanza
El espacio libertario despide a: Alberto Arancibia Rodríguez, María Fernanda Araujo, José Luis Espert y Florencia Klipauka Lewtak.
Unión Cívica Radical
El recambio también golpea a la UCR, que se despide de: Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura y Martín Tetaz.
Encuentro Federal
Finalizan mandato: Oscar Agost Carreño, Mónica Fein, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.
Democracia para Siempre
Dejan su banca: Manuel Ignacio Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Marcela Coli, Melina Giorgi, Facundo Manes, Juan Carlos Polini y Danya Tavela.
Innovación Federal
Concluyen mandato: Pamela Calletti, Agustín Domingo y Carlos Alberto Fernández.
Coalición Cívica
Cierran su ciclo: Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago.
Independencia
Finaliza mandato: Agustín Fernández.
Liga del Interior
Cierran su etapa: Martín Arjol, Pablo Cervi y Francisco Monti.
Izquierda
Concluyen mandato: Mercedes de Mendieta, Juan Carlos Giordano, Vilma Ripoll y Alejandro Vilca.
Por Santa Cruz
Finaliza mandato: Facundo Prades.
Producción y Trabajo
Deja su banca: María de los Ángeles Moreno.
CREO
Finaliza mandato: Paula Omodeo.
Defendamos Santa Fe
Concluye ciclo: Roberto Mirabella.
Futuro y Libertad
Finaliza mandato: Gabriel Chumpitaz.
Movimiento Popular Neuquino
Termina su mandato: Osvaldo Llancafilo.
Republicanos Unidos
Finaliza ciclo: Ricardo López Murphy.
Somos Fueguinos
Deja su banca: Ricardo Garramuño.
Unidos
Finaliza mandato: Mario Barletta.
El Senado también se transforma
Unión por la Patria
Concluyen mandato: Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro, José Neder, María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Stefanía Cora, Martín Doñate, María Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Nora Giménez, Sergio Leavy, Oscar Parrilli y Silvia Sapag.
UCR
Finalizan mandato: Pablo Daniel Blanco, Martín Lousteau, Stella Maris Olalla y Víctor Zimmermann.
PRO
Cierran su período: Alfredo De Angeli y Guadalupe Tagliaferri.
Otros bloques
También concluyen sus mandatos: Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).
El cierre del período deja un Congreso reconfigurado, con bloques en plena transición y una agenda legislativa que promete tensiones desde el primer día.
