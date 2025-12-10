Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el diputado provincial por la Coalición Cívica- Ari, Luciano Bugallo, celebró la nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo. En efecto, el legislador compartió un posteo del propio ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien dio la noticia y al mismo tiempo opinó y celebró dicha medida.

En redes, Bugallo indicó "Toda baja o eliminación, por más chica que sea, siempre y cuando sea definitiva, se celebra".

Para el legislador bonaerense "La reducción continua hasta su eliminación total, es el camino correcto, aunque debería ser acompañado por una Ley del Congreso de la Nación, para dar previsibilidad, evitar especulaciones o vuelta atrás en futuros gobiernos".

¿Qué dijo Caputo?

Bugallo compartió en su posteo, el hilo de Caputo en donde se informó sobre dicha baja. A saber, el ministro de Economía dijo: "Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo. Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos. Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan".

E informó que, a partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

•Soja: de 26% a 24%

•Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

•Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

•Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

•Girasol: de 5,5% a 4,5%

"Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos", dijo Caputo.

Bugallo contra los impuestos al campo

Cabe recordar que, días atrás, el legislador criticó un proyecto de la diputada kirchnerista Lucia Klug por argumentar que "quiere inventar un nuevo impuesto, creando la tasa ambiental sobre el metano en Buenos Aires. Una payasada".

"En vez de incentivar la producción, inventan disparates para convertir a una vaca en un nuevo sujeto imponible. Y lo peor: ni siquiera existe un método práctico, económico ni verificable para medir el metano de cada animal. Ni con tecnología de laboratorio, ni con sensores permanentes, ni con estructuras de medición viables. Quieren cobrar un impuesto que no se puede medir, ni auditar, ni comprobar. Es como proponer una tasa por bostezo humano o un registro de estornudos", deslizó.