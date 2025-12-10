Luis Juez volvió a opinar públicamente sobre las tensiones entre Victoria Villarruel y Javier Milei, en un contexto donde la relación entre ambas partes permanece completamente interrumpida. Para el senador cordobés, la vicepresidenta habría atravesado un cambio de actitud impulsado por quienes la rodean, lo que, según afirmó, alimentó un supuesto interés por el rol sucesorio. “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”, lanzó.

De acuerdo con su análisis, los desacuerdos actuales están directamente vinculados a esa transformación de Villarruel, potenciada por su entorno político. La salida de Guillermo Francos —quien funcionaba como puente entre la Rosada y la titular del Senado— profundizó el distanciamiento y dejó la comunicación prácticamente inexistente.

Las críticas al entorno de Villarruel

Juez responsabilizó a los “adulones que rodean al poder” por exacerbar la idea de protagonismo en la vicepresidenta, debido a su ubicación directa en la línea sucesoria. Para él, eso generó desconfianzas y deterioró la dinámica de trabajo con el Presidente.

El senador remarcó: “No tiene sentido que no puedas acompañar a un tipo que te hizo diputada nacional y te hizo vicepresidenta”. En su interpretación, Villarruel habría sido seducida por la expectativa de ocupar eventualmente el cargo máximo ante un escenario de inestabilidad política.

“El poder es un gran afrodisíaco”: la mirada de Juez

El dirigente cordobés también se detuvo en una reflexión más amplia sobre el impacto del poder en el comportamiento de los dirigentes. Describió al poder como “un gran afrodisíaco” y aseguró que incluso quienes no provienen de estructuras políticas tradicionales pueden verse modificados por su influencia. En tono irónico, afirmó: “Si algún día se encapsula el poder, desaparece el Viagra”.

Para Juez, este fenómeno explica parte del comportamiento de la vicepresidenta y de otros actores políticos que, en su visión, terminan “devorados por el personaje”.

Los intentos de ordenar el Senado y las disputas internas

El senador repasó que, durante el primer año legislativo del gobierno de Milei, trabajó para conformar un bloque de 39 integrantes en el Senado con el objetivo de garantizar su funcionamiento. Sin embargo, lamentó que las internas, los personalismos y el clima de adulación terminaran perjudicando la construcción política y el orden institucional.

Asimismo, afirmó que la historia argentina ofrece numerosos ejemplos de vicepresidentes que se transformaron en un problema cuando no comprendieron claramente su función. “El Vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del Presidente. Si no, no aceptes el cargo”, reiteró.

El conflicto por los aumentos salariales en el Senado

Juez señaló que una de las decisiones que marcaron un quiebre en la relación con Villarruel fue la aprobación del aumento de sueldos de los senadores. Consideró la medida como “una vergüenza de la que no se iba a poder volver”, señalando que ese tipo de determinaciones debilitó aún más la cohesión del oficialismo.

La controversia volvió a instalarse esta semana, cuando Villarruel dispuso un bono extraordinario de $500.000 para los trabajadores de planta del Senado. Aunque no alcanza a los legisladores, el gesto reavivó diferencias con la Casa Rosada, que mantiene una política salarial restrictiva.

“Fue devorada por el personaje”: la síntesis de Juez

El senador insistió en que la vicepresidenta fue “devorada por el personaje”, una frase con la que resumió su postura sobre el proceso que —según él— habría llevado a Villarruel a colocarse por encima del rol que le corresponde. Atribuyó esta transformación tanto a factores personales como a las presiones externas.

Con respecto a Milei, contó que mantuvo una conversación con él durante su visita a Córdoba, específicamente en Las Higueras, en el marco de la presentación de los aviones F-16. Adelantó además: “Seguramente me voy a juntar antes de fin de año”.

Coincidencias, diferencias y la visión política de Juez

Pese a los desencuentros que atravesaron este año, especialmente después de que Juez votara a favor de la declaración de la Emergencia Nacional en Medicina Pediátrica y en Discapacidad, aseguró que sigue identificándose con varias de las posturas disruptivas del Presidente. “Yo lo escucho a Milei y me identifico con algunas cuestiones disruptivas”, afirmó, para luego agregar: “Yo antes de las redes ya era un Milei sin pelo”.

En el cierre, Juez sostuvo que Milei tiene claro “lo que no hay que hacer” y que el desafío será evitar que el país vuelva al “peor de su destino”. “Por eso lo sigo, por eso lo acompaño, por eso estoy convencido, por eso creo que no puede fracasar. No hay más nada. Para mayor claridad, fue la última elección. La gente dijo ‘esto no, por Dios, no me llevés ahí’. Pero muchas veces los pueblos vuelven al peor de su destino, vuelven a manos de los tipos que los han mancillado, humillado. Entonces, me parece que Milei sabe lo que no”, concluyó.