Fernando Gray: "Sigamos promoviendo la unión nacional"

Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se refirió desde sus redes al 42 aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina.

Concretamente, el alcalde municipal indicó "A 42 años de la recuperación de la democracia arrebatada por la dictadura cívico-militar más cruel de nuestra historia, defendamos con firmeza los derechos y las garantías de un sistema de gobierno en el que el pueblo elige para ser representado y respetado".

En ese sentido, el mandamás del distrito de la tercera sección electoral, Fernando Gray, dijo: "En un nuevo aniversario de la asunción presidencial del Dr. Raúl Alfonsín, sigamos promoviendo la unión nacional, afianzando la justicia, consolidando la paz interior y asegurando el bienestar y el bien común para impedir cualquier intento por socavar los valores fundacionales de nuestra nación".

Desde su cuenta en la red social X, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también comentó: "Como cada 9 de diciembre, recordamos un hito sinigual para la democracia de Latinoamérica. Sin duda, el Juicio a las Juntas fue un ejemplo de compromiso con los derechos humanos, la vida, la justicia y la paz".

"A 40 años de su inicio, y ante intentos negacionistas por distorsionar la historia, que viva muy presente en nuestra memoria colectiva aquella decisión trascendental del pueblo argentino en su lucha contra el terrorismo de Estado como piedra angular del proceso de consolidación de nuestra democracia", expresó el intendente municipal del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

Intendente Gray entregó más de 80 tarjetas del Plan Más Vida en Esteban Echeverría

Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, comentó "Implementamos este programa junto a la Provincia de Buenos Aires para fortalecer el sistema alimentario de las familias. Mi compromiso es con la justicia social y el cuidado de las personas que más necesitan".

Por otro lado, Fernando Gray informó que supervisó la obra de la Ruta 4 en Luis Guillón. Y destacó "La Provincia invierte junto al

Municipio en este ensanche y repavimentación. Un futuro con más seguridad vial y mejor conectividad es mi compromiso con ustedes. Seguimos la transformación del distrito".

Fernando Gray apuntó contra el gobierno de Milei

El alcalde comunal del distrito de la tercera Sección electoral (Esteban Echeverría), Fernando Gray, también usó sus redes sociales para cuestionar a la administración nacional que encabeza el presidente Javier Milei.

Concretamente, el intendente apuntó contra la política económica de la administración libertaria y alertó que el ajuste perjudica a las Pequeñas y Medianas Empresas.

"En noviembre, el consumo cayó 9% mensual. Si las pymes se hunden, se hunden el empleo y el consumo, y el Gobierno sigue sin escuchar a los comercios que luchan por sobrevivir", dijo el intendente municipal de Esteban Echeverría, Fernando Gray.