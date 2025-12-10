Fernando Gray: "Sigamos promoviendo la unión nacional"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se refirió desde sus redes al 42 aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina.Municipales10 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se refirió desde sus redes al 42 aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina.
Concretamente, el alcalde municipal indicó "A 42 años de la recuperación de la democracia arrebatada por la dictadura cívico-militar más cruel de nuestra historia, defendamos con firmeza los derechos y las garantías de un sistema de gobierno en el que el pueblo elige para ser representado y respetado".
En ese sentido, el mandamás del distrito de la tercera sección electoral, Fernando Gray, dijo: "En un nuevo aniversario de la asunción presidencial del Dr. Raúl Alfonsín, sigamos promoviendo la unión nacional, afianzando la justicia, consolidando la paz interior y asegurando el bienestar y el bien común para impedir cualquier intento por socavar los valores fundacionales de nuestra nación".
Desde su cuenta en la red social X, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también comentó: "Como cada 9 de diciembre, recordamos un hito sinigual para la democracia de Latinoamérica. Sin duda, el Juicio a las Juntas fue un ejemplo de compromiso con los derechos humanos, la vida, la justicia y la paz".
"A 40 años de su inicio, y ante intentos negacionistas por distorsionar la historia, que viva muy presente en nuestra memoria colectiva aquella decisión trascendental del pueblo argentino en su lucha contra el terrorismo de Estado como piedra angular del proceso de consolidación de nuestra democracia", expresó el intendente municipal del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
Intendente Gray entregó más de 80 tarjetas del Plan Más Vida en Esteban Echeverría
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, comentó "Implementamos este programa junto a la Provincia de Buenos Aires para fortalecer el sistema alimentario de las familias. Mi compromiso es con la justicia social y el cuidado de las personas que más necesitan".
Por otro lado, Fernando Gray informó que supervisó la obra de la Ruta 4 en Luis Guillón. Y destacó "La Provincia invierte junto al
Municipio en este ensanche y repavimentación. Un futuro con más seguridad vial y mejor conectividad es mi compromiso con ustedes. Seguimos la transformación del distrito".
Fernando Gray apuntó contra el gobierno de Milei
El alcalde comunal del distrito de la tercera Sección electoral (Esteban Echeverría), Fernando Gray, también usó sus redes sociales para cuestionar a la administración nacional que encabeza el presidente Javier Milei.
Concretamente, el intendente apuntó contra la política económica de la administración libertaria y alertó que el ajuste perjudica a las Pequeñas y Medianas Empresas.
"En noviembre, el consumo cayó 9% mensual. Si las pymes se hunden, se hunden el empleo y el consumo, y el Gobierno sigue sin escuchar a los comercios que luchan por sobrevivir", dijo el intendente municipal de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
Fabiani, Cascallares y Kicillof inauguraron nueva infraestructura educativa
El Gobernador puso en funcionamiento un jardín de infantes y el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 76 .
General Pinto: nuevos equipos, renovación institucional y obras
Equipamiento para mejorar el ambiente, fortalecimiento legislativo y un histórico espacio estudiantil totalmente renovado marcaron la agenda municipal.
Ramón Lanús: "Los clubes de barrio son parte de la identidad de San Isidro"
El intendente Ramón Lanús participó del cierre del Torneo de Baby Fútbol y del encuentro anual de la Red de Empresas, donde se distinguió a organizaciones por su compromiso comunitario durante 2025.
Lanús: 360 cuadras intervenidas y acompañamiento a más de 70 clubes
El Municipio finalizó trabajos de hormigón y carpeta asfáltica en 360 cuadras y realizó 1.350 intervenciones de bacheo. Además, el intendente Julián Álvarez acompañó el cierre de la Liga FICBA, que reúne a más de 70 clubes de barrio.
Colegios privados en alerta mientras crece la presión por reabrir paritarias
La paritaria docente sigue trabada y los colegios privados quedan sin margen. Judiciales y estatales también presionan por aumentos en un cierre de año tenso.
¿Quiénes son los nuevos intendentes interinos en Provincia?
Alcaldes municipales de la provincia asumieron sus bancas en la Legislatura y ya tienen sus reemplazantes en los Municipios. Entérate quienes son.
Galeno ART avanza hacia su liquidación y más de 400 empleos quedan en riesgo
La crisis de Galeno ART explota: se vienen despidos, dudas por indemnizaciones y presión total sobre la nueva conducción de la CGT. Entrá y enterate.