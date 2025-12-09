Rojas: 45 familias avanzan con sus escrituras y el Municipio renueva áreas clave
El Municipio concretó una nueva jornada de regularización dominial, anunció cambios en Seguridad y continuó su trabajo sanitario en las zonas rurales.Municipales09 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Rojas llevó adelante una nueva jornada de firma de escrituras en el hall del edificio municipal, donde 45 vecinos completaron el último paso previo a la obtención de sus títulos. El acto fue encabezado por el intendente Román Bouvier, junto a la titular del área de Regularización Dominial, Alicia Cristofol, y la escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno, María de los Ángeles Villanueva, acompañada por Gabriel González Madero.
Durante la convocatoria, los funcionarios fueron llamando a cada uno de los vecinos para concretar este trámite definitorio. De los 45 expedientes, 27 pertenecen a la Ley 10830, 8 al Instituto de la Vivienda y 10 al Plan Familias Propietarias. Todas las carpetas fueron gestionadas de manera gratuita por el Municipio a través del área de Regularización Dominial, que continúa avanzando paso a paso para acompañar procesos familiares que llevan años de esfuerzo.
En paralelo, el intendente Bouvier presentó a las nuevas autoridades que estarán al frente del área de Seguridad del Municipio de Rojas. Claudio Araya, comisario mayor retirado e integrante del Foro de Seguridad local, fue designado como Subsecretario de Seguridad, mientras que Juan Pablo Stocco asumirá como Jefe de Inspectores. Ambos llegan con el compromiso de fortalecer el trabajo territorial, mejorar la coordinación operativa y profundizar las políticas de prevención. La presentación contó con el acompañamiento del secretario de Modernización, Leo Véliz.
La agenda municipal también incluyó acciones vinculadas a la salud en los parajes rurales. El equipo de Atención Primaria visitó nuevamente el Paraje La Soledad, donde fueron recibidos con una golosina y una frase que los emocionó: “Mientras más agradecido seas, más cosas que agradecer te llegarán”. Un gesto que, según señalaron, refleja el vínculo que se consolida con cada comunidad.
Estas recorridas, realizadas en el marco del convenio con Jefatura Distrital de Educación, garantizan el acceso a la salud y permiten avanzar en la cobertura sanitaria en todo el distrito. Durante esta semana se trabajó especialmente en el recupero del Calendario Nacional de Vacunación.
De manera mensual, el equipo también llega a La Beba, Sol de Mayo y Roberto Cano, donde realizan seguimientos de pacientes, acciones preventivas, acompañamiento territorial y actividades comunitarias, sosteniendo una presencia constante en los distintos puntos rurales del partido.
La gestión local destaca que estas iniciativas buscan asegurar una “Salud que abraza cada rincón de Rojas”, reforzando el acceso y el acompañamiento en toda la geografía del distrito.
En otro orden, la Dirección de Obras Sanitarias realizó una importante reparación de cañerías sobre la Avenida Alessandro
Los trabajos se efectuaron en la intersección de esa arteria con la calle Irlanda, en un sector que provee el servicio de agua a los Barrios Mudynda y Unión, principalmente.
Las tareas (que se realizaron durante la semana pasada) tuvieron su complejidad, teniendo en cuenta que los conductos a reparar se encontraban debajo del cantero central de la Avenida y, muy cercanos a una columna de alumbrado público. Es así que se contó con la intervención de personal técnico de la Cooperativa Eléctrica, que anuló momentáneamente el suministro de corriente, concretando la reparación sin riesgos para los operarios.
