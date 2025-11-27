Ensayo vial en un tramo de la Ruta 45 para mejorar la transitabilidad.

Ensayo vial en un tramo de la Ruta 45 para mejorar la transitabilidad.

El Municipio de Rojas, a través de la Secretaría Vial, llevó adelante un ensayo en un tramo de la Ruta 45 con el objetivo de mejorar la durabilidad y las condiciones de transitabilidad. La intervención fue posible gracias a un subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, y consistió en la aplicación de un estabilizado químico combinado con piedra.

La prueba se ejecutó sobre un kilómetro del camino, donde ahora se evaluará el comportamiento del material durante los próximos días. El seguimiento permitirá medir el rendimiento del tratamiento aplicado y determinar si este sistema puede extenderse al resto del tramo hasta la localidad de La Angelita. Según indicaron desde el área, la experiencia busca identificar soluciones más eficientes para una ruta clave para la movilidad rural y la conexión entre localidades del distrito.

Rafael Obligado celebró la 54° edición de la Fiesta de la Galleta

En paralelo a los trabajos viales, la localidad de Rafael Obligado vivió una nueva y convocante edición de la Fiesta de la Galleta, un evento tradicional que reúne a vecinos y visitantes de toda la región. Durante tres días de intensa actividad, las calles se colmaron de familias que disfrutaron de la edición Nº 54 de esta celebración tan arraigada en la comunidad.

La fiesta contó con shows en vivo, una variada grilla de artistas y un escenario preparado especialmente para la ocasión. También hubo servicio de comidas, además de una feria de emprendedores y artesanos que llenó de color la Plaza Manuel Belgrano, espacio central del evento. El cierre estuvo marcado por la clásica elección de la reina, princesas y embajadoras, un momento característico de cada edición.

Desde el Municipio de Rojas se acompañó la organización a través de la Delegación Municipal y de distintas áreas que trabajaron junto a la comisión organizadora para garantizar el desarrollo de la fiesta.

El programa “Panaderías Saludables” sumó una nueva certificación en Rafael Obligado

Otra de las acciones desarrolladas por el Municipio tuvo como protagonista al programa “Panaderías Saludables”, que llegó nuevamente a Rafael Obligado. En esta oportunidad, la panadería La Obligadense, de Mariela Sánchez y Leandro Parisi, recibió la oblea identificatoria tras cumplir con todos los requisitos establecidos por la iniciativa.

El equipo del área de Bromatología se trasladó a la localidad para continuar con las actividades de concientización en los establecimientos dedicados a la elaboración de productos panificados. El programa busca promover buenas prácticas en la manipulación de alimentos y fomentar la producción de opciones más saludables para la comunidad.

La Dirección de Bromatología impulsa desde julio esta propuesta que, con nuevas certificaciones, suma comercios comprometidos con elevar la calidad y seguridad de los alimentos ofrecidos en el distrito.

Un distrito en movimiento: infraestructura, cultura y salud alimentaria

Entre trabajos en la Ruta 45, celebraciones populares en Rafael Obligado y acciones de concientización alimentaria, el Municipio de Rojas atraviesa semanas de actividad diversa. Las iniciativas permiten mejorar caminos productivos, fortalecer la identidad local a través de sus fiestas tradicionales y acompañar a los comercios en la implementación de prácticas más seguras y responsables.