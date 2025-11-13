El Centro de Jubilados de Rafael Obligado ya cuenta con gas natural

El Centro de Jubilados de Rafael Obligado ya cuenta con gas natural

El intendente de Rojas, Román Bouvier, participó de la inauguración del servicio de gas natural en el Centro de Jubilados de Rafael Obligado, una obra muy esperada por los vecinos de la localidad. El acto fue organizado por la Comisión del Centro y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones locales y numerosos vecinos.

Una obra esperada por toda la comunidad

Durante la ceremonia, la presidenta del Centro de Jubilados, Alicia Espart, expresó su emoción y agradecimiento a todos los que hicieron posible concretar esta mejora. “Fue el resultado del esfuerzo conjunto, la perseverancia y el compromiso de todos”, destacó, subrayando la importancia de este logro no solo para los jubilados, sino para toda la comunidad de Rafael Obligado.

El intendente Román Bouvier y el delegado municipal Edgar Calvo participaron en nombre del Municipio de Rojas, acompañando a los vecinos en este avance que mejora la calidad de vida de los adultos mayores y fortalece las instituciones locales.

Cercanía con los vecinos: Bouvier instaló su oficina en las localidades

Días atrás, el jefe comunal trasladó su agenda de trabajo a las localidades de Carabelas y Rafael Obligado, con el objetivo de atender directamente a los vecinos y conocer de primera mano sus inquietudes.

Acompañado por funcionarios y delegados municipales, Bouvier mantuvo reuniones con habitantes que acercaron distintos planteos y propuestas, y luego recorrió espacios donde existen necesidades o proyectos de mejora.

El propio intendente remarcó que estas visitas periódicas forman parte de una política de gestión basada en la escucha activa y la respuesta cercana: “La prioridad es escuchar para brindar soluciones”, afirmó.

Reparación del techo en el CIC de Barrio Progreso

En paralelo, el Municipio avanza con obras de mantenimiento y mejora en los espacios comunitarios. Desde la Secretaría de Obras Públicas se realizan trabajos de reparación en el techo del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Progreso, ubicado en las calles Azara y 20 de Diciembre.

El objetivo es solucionar las filtraciones que afectaban el edificio. Para ello, se llevó a cabo un hidrolavado de la superficie, se colocó una capa de membrana líquida y se realizó el sellado de grietas para garantizar la durabilidad de la intervención.

Un Estado presente en cada localidad

Las acciones impulsadas por el intendente Román Bouvier reflejan una gestión cercana, que acompaña a las comunidades del interior del partido y trabaja en la mejora continua de los espacios públicos y sociales. Desde la habilitación del gas natural en Rafael Obligado hasta las reparaciones en el CIC de Barrio Progreso, el Municipio de Rojas sigue sumando obras y presencia territorial para fortalecer el desarrollo local.