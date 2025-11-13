Bouvier recorrió Carabelas y Rafael Obligado y participó de importantes avances
El intendente de Rojas acompañó a la comunidad de Rafael Obligado en la inauguración del servicio de gas natural, recorrió Carabelas y supervisó obras de mantenimiento en distintos puntos del distrito.Municipales13 de noviembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Rojas, Román Bouvier, participó de la inauguración del servicio de gas natural en el Centro de Jubilados de Rafael Obligado, una obra muy esperada por los vecinos de la localidad. El acto fue organizado por la Comisión del Centro y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones locales y numerosos vecinos.
Una obra esperada por toda la comunidad
Durante la ceremonia, la presidenta del Centro de Jubilados, Alicia Espart, expresó su emoción y agradecimiento a todos los que hicieron posible concretar esta mejora. “Fue el resultado del esfuerzo conjunto, la perseverancia y el compromiso de todos”, destacó, subrayando la importancia de este logro no solo para los jubilados, sino para toda la comunidad de Rafael Obligado.
El intendente Román Bouvier y el delegado municipal Edgar Calvo participaron en nombre del Municipio de Rojas, acompañando a los vecinos en este avance que mejora la calidad de vida de los adultos mayores y fortalece las instituciones locales.
Cercanía con los vecinos: Bouvier instaló su oficina en las localidades
Días atrás, el jefe comunal trasladó su agenda de trabajo a las localidades de Carabelas y Rafael Obligado, con el objetivo de atender directamente a los vecinos y conocer de primera mano sus inquietudes.
Acompañado por funcionarios y delegados municipales, Bouvier mantuvo reuniones con habitantes que acercaron distintos planteos y propuestas, y luego recorrió espacios donde existen necesidades o proyectos de mejora.
El propio intendente remarcó que estas visitas periódicas forman parte de una política de gestión basada en la escucha activa y la respuesta cercana: “La prioridad es escuchar para brindar soluciones”, afirmó.
Reparación del techo en el CIC de Barrio Progreso
En paralelo, el Municipio avanza con obras de mantenimiento y mejora en los espacios comunitarios. Desde la Secretaría de Obras Públicas se realizan trabajos de reparación en el techo del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Progreso, ubicado en las calles Azara y 20 de Diciembre.
El objetivo es solucionar las filtraciones que afectaban el edificio. Para ello, se llevó a cabo un hidrolavado de la superficie, se colocó una capa de membrana líquida y se realizó el sellado de grietas para garantizar la durabilidad de la intervención.
Un Estado presente en cada localidad
Las acciones impulsadas por el intendente Román Bouvier reflejan una gestión cercana, que acompaña a las comunidades del interior del partido y trabaja en la mejora continua de los espacios públicos y sociales. Desde la habilitación del gas natural en Rafael Obligado hasta las reparaciones en el CIC de Barrio Progreso, el Municipio de Rojas sigue sumando obras y presencia territorial para fortalecer el desarrollo local.
Ishii participa del Encuentro Regional de Alto Nivel de la UNESCO
El intendente municipal del distrito de José C. Paz, Mario Ishii, se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, representando a Argentina en el Encuentro Regional de Alto Nivel de la UNESCO "América Latina y el Caribe como territorio de Paz".
Gelené: "No me resigno a dejar de hacer obras ni de acompañar a la gente"
El intendente de Las Flores analizó la situación económica, defendió el rol del Estado local y destacó los esfuerzos por sostener servicios, obras y salarios municipales.
Sujarchuk recibió a Kicillof y juntos entregaron patrulleros
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, ofició de anfitrión del arribo de Kicillof. En la ocasión, el gobernador entregó nuevos patrulleros y recorrió el Centro de Monitoreo local.
Pergamino continúa con obras de iluminación y mejoras urbanas en toda la ciudad
Con obras de alumbrado, mejoras viales y acciones territoriales, el Municipio de Pergamino refuerza su presencia en los barrios. También brindará capacitaciones gratuitas para personal de instituciones deportivas.
Ezeiza: los vecinos toman agua con arsénico bajo la gestión de Gastón Granados
El agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que duplican el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. La contaminación expone a miles de familias a graves enfermedades.
Encuesta tras las elecciones: el dato que preocupa en la Rosada
Una nueva encuesta tras las elecciones muestra apoyo a Milei, pero también un dato que inquieta en Casa Rosada. Conocé qué detectó el estudio.
Quiebra y desolación: otra empresa tradicional apaga sus máquinas después de 70 años
La Justicia decretó la quiebra de La Suipachense tras un largo conflicto gremial. Cierra su planta y más de 140 familias pierden su fuente de ingreso.