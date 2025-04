Tras el empate ante Talleres, el cuarto consecutivo y el séptimo en el torneo local, Marcelo Gallardo decidió hablar ante la prensa, aunque de manera breve y con pocas concesiones. Se demoró más de lo habitual en salir del vestuario para encarar la conferencia de prensa y, una vez en la sala, respondió solo cuatro preguntas en diez minutos. Sin embargo, en ese corto lapso, dejó definiciones que describen con crudeza el presente de River.

Gallardo aclaró desde el inicio que no tenía mucho más para decir que lo ya expresado en conferencias anteriores, incluso dudó en si asistir o no. Pero finalmente optó por ir, con la idea de hablar poco y ser directo. Y lo fue.

La falta de gol, el eje central del análisis

“El análisis es claro: generamos expectativa como un equipo que puede producir más de lo que produce y no concreta lo que se produce”, comenzó explicando el DT, dejando en evidencia una de las mayores preocupaciones: la falta de definición. “Es algo reiterativo que nos está sucediendo en esta seguidilla de partidos. Generamos buenas expectativas, pero no concretamos y sin goles no podés ganar”, agregó.

River lleva 15 goles en 17 partidos disputados en 2025, con un promedio de 0,88 por encuentro, una cifra que dista de lo esperado para un equipo con aspiraciones. Gallardo lo sabe y no lo oculta. “¿Jugamos mejor que los rivales? Sí. ¿Generamos más situaciones? Sí. Pero no concretamos. Y en esa no concreción está la dificultad de seguir buscando”, resumió.

“El gol nos daría tranquilidad y confianza”

Más allá de las estadísticas, Gallardo remarcó lo que significa el gol en lo emocional: “La llegada del gol solucionaría un montón de cosas, claramente. Nos daría tranquilidad, les daría confianza a los futbolistas y una porción de esa necesidad de no tener que alborotarse a la hora de ir en la búsqueda permanente”.

Y amplió: “El gol te da la posibilidad de la confianza, de reconocimiento de que lo bueno que hacés da fruto. Si no hacés nada para ganar estaríamos preocupados, pero se hacen los méritos para ganar y no lo estamos traduciendo en la expectativa que todos tenemos”.

Sin embargo, pese a la preocupación, dejó en claro que el equipo no debe caer en la decepción: “En algún momento se tiene que cortar esa racha, pero no podemos caer en la decepción”.

Silbidos y presión: “Hay que asumir la exigencia”

Consultado por los silbidos que se escucharon en la previa, Gallardo fue tajante: “Preguntame por el partido, no me preguntés de eso. Hablemos de fútbol… Cómo no voy a pensar que no puede afectar. ¿Si yo te reprobara a vos tu pregunta, no te afectaría? Son seres humanos los jugadores, ¿cómo no va a afectar?”.

Y aunque admitió el impacto emocional, volvió a subrayar la exigencia que implica estar en River: “Está en la capacidad de cada uno asimilarlo y poder sortearlo. Todos estamos expuestos, hay que seguir hacia adelante convencidos de lo que se hace. Mismo en la dificultad, y cuando está la sensación de que los caminos son correctos”.

“No hay que esconderse, hay que seguir porque estamos ante una posibilidad que es un privilegio. Jugar en River es un privilegio, después hay que sortear esos momentos y estados de reprobación. Eso es parte de jugar en River”, remarcó.

Borja y el problema de la “Borjadependencia”

La última de las cuatro preguntas que respondió fue sobre Miguel Borja, principal anotador del equipo. Gallardo explicó que toma decisiones basadas en lo que observa: “Estoy en permanente comunicación con los futbolistas y si veo que tienen que salir, salen para que tenga un impacto diferente cuando entran”.

Y agregó una de las frases más fuertes de la noche: “No podemos ser Borjadependientes en los goles. Me encantaría que todos conviertan goles, no solamente Borja. Esa es la realidad, pero nos está costando”.

Sobre el nivel del equipo, fue autocrítico: “Estamos haciendo mérito y claramente nos está faltando concretar. Hasta ahora estamos en un nivel medio: somos un equipo que no ha podido superar las expectativas. Sigo trabajando para eso”.

Antes de cerrar, justificó la brevedad del encuentro con los periodistas: “Estaba dudando si venía o no para hablar de lo mismo, y dije: voy a tratar de ir y hacerla corta porque no tengo mucho más que decir que esto”.