En una jugada que dejó a más de uno con la ceja levantada, Cristina Fernández de Kirchner salió este lunes a respaldar públicamente la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones bonaerenses, pese a que en reiteradas oportunidades había manifestado su rechazo a esa estrategia. Con un mensaje publicado en su cuenta de X, la expresidenta y actual titular del PJ nacional dejó atrás las especulaciones de ruptura en el peronismo bonaerense y pidió a sus legisladores que acompañen el proyecto oficialista.

El mensaje llegó luego de semanas de tensión interna dentro del peronismo, que ahora navega hacia una unidad forzada con el objetivo de no perder la provincia en manos del oficialismo nacional.

“Hoy, como presidenta del Partido Justicialista nacional, y a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires es un error político, le he pedido a los presidentes de los bloques legislativos provinciales de nuestra fuerza política... que desistan del proyecto de ley de concurrencia electoral para que los bonaerenses voten una sola vez”, escribió Cristina.

Con ese giro, la conducción del PJ nacional dio por cerrada una discusión que amenazaba con fracturar al bloque en el Senado bonaerense, justo cuando Kicillof busca avanzar con la suspensión de las PASO y el cronograma ya está en marcha tras la convocatoria oficial a elecciones para el 7 de septiembre.

El quiebre evitado y el mensaje de disciplina partidaria

En su extensa publicación, la exmandataria dejó en claro que no comparte el desdoblamiento electoral, al que consideró un “error político”. Aun así, sostuvo que no se puede seguir dilatando la discusión interna y que es momento de enfocarse en los verdaderos problemas que aquejan a la provincia, en particular la crisis social y económica.

Entre los argumentos de Cristina para oponerse al desdoblamiento, mencionó el costo económico de convocar a los bonaerenses a votar dos veces con apenas seis semanas de diferencia y apuntó directamente contra las políticas del gobierno nacional: “En la Provincia de Buenos Aires hay más de mil obras públicas paralizadas, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses y el consumo tiene su peor descenso desde 2016”.

A pesar de ese cuadro, aceptó plegarse a la estrategia de Kicillof y le reclamó a su tropa legislativa que retire el proyecto alternativo impulsado por Teresa García en el Senado, el cual proponía mantener la concurrencia electoral.

Kicillof fortalece su liderazgo con apoyo territorial

La movida de Cristina se conoció tras un fin de semana cargado de gestos de poder del gobernador bonaerense. El viernes, Kicillof reunió en La Plata a 44 intendentes —incluidos varios del Movimiento Derecho al Futuro— en un extenso almuerzo en el que se ratificó el apoyo político a su decisión de desdoblar las elecciones. Allí se discutió el riesgo de someter a la población a tres elecciones en un mismo año, algo que ninguna fuerza considera viable.

“El objetivo es tener más legisladores y concejales para que la motosierra no entre a los municipios”, lanzó Kicillof en una entrevista televisiva el sábado, como respuesta a quienes señalaban que provincializar la elección le quitaba fuerza al discurso opositor al gobierno de Javier Milei.

Se acerca el debate legislativo y crece la tensión interna

Este martes, el Senado bonaerense tratará el proyecto del Ejecutivo que propone suspender las PASO. El oficialismo cuenta con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas, pero el gesto de Cristina busca ordenar internamente al bloque de Unión por la Patria. Según trascendió, la sesión especial no tendrá mayores obstáculos, ya que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza también firmaron el texto consensuado.

No obstante, el tono del mensaje de la exvicepresidenta dejó en evidencia que las diferencias internas persisten. "Dios quiera me equivoque", expresó al remarcar su desconfianza en el desdoblamiento. También se permitió una crítica velada al funcionamiento partidario al recordar que, durante una reunión clave del PJ en diciembre pasado, “nadie pidió la palabra para argumentar las conveniencias del desdoblamiento”.

Un cierre de filas con sabor a derrota contenida

El peronismo bonaerense parece haber llegado a un punto de no retorno: aceptar las condiciones impuestas por el Ejecutivo provincial para no dinamitar su propia base de sustentación. La unidad, tan declamada como esquiva, ahora avanza a los empujones. En ese contexto, el mensaje de Cristina Kirchner opera como una señal de reagrupamiento y supervivencia frente al avance de La Libertad Avanza, mientras el peronismo intenta reconfigurarse en medio de un panorama nacional adverso.