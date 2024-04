Rojas pidió ser escuchado: “Necochea aporta muchos recursos a Provincia y Nación”

En el marco de la presentación del Consultorio Integral de Adolescencias, el intendente Arturo Rojas anticipó que este jueves tendrá una batería de reuniones con altos funcionarios del gobierno provincial.

La primera de ellas será con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, a quien Rojas visitará en compañía la directora provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres.

“Estaré acompañado por parte de mi equipo del área de Desarrollo Humano tratando las problemáticas en las cuales podemos articular con Provincia”, adelantó el jefe comunal, resaltando que “el desafío en estos momentos difíciles donde todavía no tenemos abiertas las puertas del gobierno nacional, es poder llegar a los Ministerios y plantear las necesidades que tenemos como distrito”.

Argumentó al respecto que “nuestro distrito aporta muchos recursos a la Provincia y Nación y necesitamos ser escuchados”, y por ello “es clave que el presidente (Javier Milei) y los ministros nos puedan abrir las puertas para gestionar obras y recursos que quedaron pendientes”.

En ese aspecto, Rojas resaltó que “la administración del Estado Municipal hace también a los recursos que hoy están pendientes de envío por parte del gobierno nacional respecto a obras que ya se han ejecutado y en la que hemos puesto recursos municipales, es decir, de cada vecino que aporta con sus tasas, y necesitamos recuperarlo porque cada día que pasa se van devaluando”.

El intendente de Necochea afirmó que “ya la campaña terminó y ahora a pesar de las diferencias hay que construir a través del diálogo y la búsqueda de consenso”, y en ese aspecto celebró que “que hoy tengamos las puertas abiertas y un vínculo directo con los ministros de la Provincia y con el gobernador Axel Kicillof, que nos permite tener por ejemplo este jueves una batería de reuniones de Desarrollo y Producción”.

Respecto a ello, Rojas reveló que “también tendremos una reunión que tiene que ver con el tema producción y el Puerto, y estaremos con su presidenta (Jimena López), abordando temas que tienen que ver con la posibilidad de generar inversiones en nuestro distrito que nos permitan generar valor agregado a la producción primaria, recursos y puestos de trabajo, que es a lo que apuntamos en definitiva”.

“En un contexto donde vemos despidos masivos, que nuestro distrito tenga la capacidad para generar que las inversiones sucedan me parece fundamental”, recalcó, para señalar finalmente que “también estaremos en otros Ministerios y en Vialidad, me parece importante porque cada inversión que viene es generación de puestos de trabajo y son recursos que no tiene que volcar el Estado Municipal”.