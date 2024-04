La temporada 2023/2024 de la NBA entró en etapa de definición, tras la finalización de los Play-in, quedarán definidos los Playoffs.

La campaña regular que inició en octubre, finalizó el domingo 14 de abril. Entre el 16 y 19 de abril se disputaron los “Play-in” entre los clasificados entre el séptimo y décimo lugar de cada Conferencia; ya que los primeros seis en cada caso, ya se aseguraron su lugar en la postemporada.

Cuándo arrancan los Playoffs de la NBA

La fase para definir a los dos equipos que buscarán el trofeo Larry O'Brien comenzará el sábado 20 de abril. Las semifinales de conferencia se disputarían a partir del 6 de mayo y las Finales de la NBA arrancan el 6 de junio.

Cómo quedaron los Playoffs de la NBA

Los clasificados a los playoffs de la NBA

Conferencia Este

Boston Celtics

New York Knick

Milwaukee Bucks

Cleveland Calavliers

Orlando Magic

Indiana Pacers

Philadelphia76ers

Miami Heat

Conferencia Oeste

Oklahoma Thunder

Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks

Phoenix Suns

Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans

Cuadro final:

Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers vs New York Knicks

Denver Nuggers vs Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks vs Los Angeles Clippers

Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks

Oklahoma Thunder vs New Orleans Pelicans

Boston Celtics vs Miami Heat

Calendario de los Playoffs de la NBA

Boston Celtics vs Miami Heat

Juego 1: Domingo 21 de abril

Juego 2: Miércoles 24 de abril

Juego 3: Sábado 27 de abril

Juego 4: Lunes 29 de abril

* Juego: 5 de mayo

* Juego: 6 de mayo

*Juego 7: 5 de mayo

New York Knicks vs Philadelphia 76ers

Juego 1: Sábado a domingo 21 de abril

Juego 2: Lunes 22 de abril

Juego 3: Jueves 25 de abril

Juego 4: Domingo 28 de abril

* Juego 5: 30 de abril

* Juego 6: 2 de mayo

* Juego 7: 4 de mayo

Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers

Juego 1: Domingo a lunes 22 de abril

Juego 2: Martes 23 de abril

Juego 3: Viernes 25 de abril

Juego 4: Domingo a lunes 29 de abril

* Juego 5: 30 de abril

* Juego 6: 2 de mayo

* Juego 7: 4 de mayo

Cleveland Cavaliers vs Orlando Magic

Juego 1: Domingo 20 de abril

Juego 2: Lunes 22 de abril

Juego 3: Jueves 25 de abril

Juego 4: Sábado 27 de abril

* Juego 5: 30 de abril

* Juego 6: 3 de mayo

* Juego 7: 5 de mayo

Oklahom Thunder vs New Orleans Pelicans

Juego 1: Domingo 21 de abril

Juego 2: Miércoles 24 de abril

Juego 3: Sábado 27 de abril

Juego 4: Lunes 29 de abril

* Juego 5: 1 de mayo

* Juego 6: 3 de mayo

* Juego 7: 5 de mayo

Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers

Juego 1: Sábado 20 de abril

Juego 2: Lunes 23 de abril

Juego 3: Jueves 25 de abril

Juego 4: Sábado 27 de abril

* Juego 5: 29 de abril

* Juego 6: 2 de mayo

* Juego 7: 4 de mayo

Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns

Juego 1: Sábado 20 de abril

Juego 2: Martes 23 de abril

Juego 3: Viernes 26 de abril

Juego 4: Domingo 28 de abril

* Juego 5: 30 de abril

* Juego 6: 2 de mayo

* Juego 7: 4 de mayo

Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks

Juego 1: Domingo 21 de abril

Juego 2: Martes 23 de abril

Juego 3: Viernes 26 de abril

Juego 4: Domingo 28 de abril

* Juego 5: 1 de mayo

* Juego 6: 3 de mayo

* Juego 7: 5 de mayo

NA