La directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, advirtió sobre el “atraso en el tipo de cambio” y el impacto que el ajuste está teniendo sobre la recaudación.

Al hablar en un evento organizado por Adcap y DLA Piper, Dal Poggetto advirtió que cada mes los recursos del Estado caen con más fuerza, mientras que al mismo tiempo cuesta cada vez más bajar el gasto por la nueva indexación de la fórmula previsional.

“El esquema económico es heterodoxo, cepo dependiente y a mi juicio, el intento de bajar agresivamente la tasa de interés y de abusar del ancla cambiaria no es lo ideal. La consolidación fiscal, que es condición necesaria para que el programa funcione, empieza a hacer ruido frente a la recesión, que además tiene impacto en términos de gobernabilidad”, señaló.

Consideró que falta un programa que apunte a la microeconomía, al señalar que “la ley de Bases no es un programa micro. No hay un cambio en la productividad sistémica de la Argentina que permita abrir la economía”.

📈En el #MonitorSemanal #770 enviado a nuestros clientes:



📌LA BATALLA DE LA CLASE MEDIA. La semana financiera no tuvo muchos cambios respecto a la pasada. El mercado se mantuvo en stand by mientras la agenda pasó más por la política. pic.twitter.com/yVn1UIDQ1w — @EcoGo Consultores (@EcoGoConsultor1) April 23, 2024

"Si no se abre la economía, los precios de los bienes no van a caer. Y si se abre la economía con la productividad sistémica actual, el desempleo se va a las nubes. Se necesita una reforma micro que haga consistente el equilibrio fiscal en el tiempo y que no solamente esté basado en la mera licuación del gasto con la aceleración de la inflación”, explicó.

La economista también marcó la ausencia de una reforma tributaria y previsional.

“No hay una discusión sobre el esquema previsional y no hay ninguna discusión sobre el nivel de evasión que tiene la Argentina. De hecho, tenemos un Presidente que aplaudió la evasión”, señaló, en referencia a las declaraciones de Milei en el foro Llao Llao, cuando dijo que “el que fuga es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado”.

Sobre el cepo cambiario, dijo que no había ninguna chance de quitarlo en los primeros meses de gestión con las reservas negativas del Banco Central.

“Dicho eso, yo siempre imaginé que la tasa de interés tenía que ser negativa, porque hay que licuar parte del excedente de pesos, pero me parece que se están pasando de rosca”, indicó.

Si bien dijo que hay cosas del programa que le parecen “muy razonables”, aclaró que hay otras que “parecen un error”.

En particular, habló sobre la idea de “pensar que el atraso cambiario en la Argentina no es un problema” y de comparar el nivel actual con el de la convertibilidad, como hizo el ministro Luis Caputo en Washington, porque en esa época “había una economía más abierta, más productiva y con otro esquema de precios relativos”. (NA)