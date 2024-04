–Me gustaría conocer su experiencia, ya que usted se movilizó ayer con el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad en la Marcha Federal Universitaria. ¿Qué balance puede hacer de esta masiva jornada?

Fue una jornada que no se veía hacía tiempo por la cantidad de gente. Lo que hizo la CGT fue acompañar. La marcha era de todas las universidades del país, en resguardo de la continuidad; les han sacado recursos desde el gobierno nacional. Y nosotros creemos que es importante la educación pública y gratuita, desde un lugar que tiene que ver con el peronismo, en donde se gestó esto desde la política, pero sobre todo para que los trabajadores y los hijos de los trabajadores puedan tener un acceso a recibirse, a poder estudiar y a hacerlo en igualdad de condiciones con cualquier habitante del país. Así que para nosotros eso es fundamental. Es fundamental defender la educación pública y gratuita, y por eso ayer marchamos.

Y como se vio, fue una marcha impresionante. Había familias, había profesionales de primera generación, había trabajadores, había familias que iban solas sin ninguna bandería política. Así que creo que el gobierno tiene que tomar nota de esto, tiene que darle los recursos necesarios a la universidad y dejar de lado esta historia de arancelamiento y de cuestiones que no tienen nada que ver con la historia de la educación pública y gratuita en el país.

–¿Le parece que reaccionará de alguna manera el gobierno de (Javier) Milei tras el cimbronazo generado por esta masiva marcha universitaria? ¿Es hora de que reaccione?

Y, yo creo que si ante esta marcha no se da cuenta o no reacciona, está viviendo otra realidad, ¿no? De acuerdo a lo que fue ayer esto, creo que hubo errores de muchos funcionarios del gobierno, que no pensaban que iba a movilizarse tanta gente. Y creo que internamente ya hay discusiones y pases de factura dentro del gobierno nacional, porque realmente fue una movilización impresionante, que tiene que ver con la defensa, como te decía, de la educación pública y gratuita en este país.

–Y en términos generales ¿qué balance puede hacer de estos prácticamente cinco meses de Javier Milei en la presidencia?

Desde el punto de vista de un país con producción, con industria, con educación, con salud, y con una presencia fuerte del Estado, como siempre fue, lo vemos realmente desde una óptica muy triste. Esta gente ha venido para gobernar para muy pocos. Hablan de un Estado ausente; no les importan los costos.

De hecho se, ha visto el aumento fenomenal que han tenido las tarifas y las que van a venir en los meses siguientes; se enojan con las prepagas porque han aumentado y ellos mismos les dieron la posibilidad de aumentar en el decreto de necesidad y urgencia (DNU). Ese DNU que todavía está vigente en muchos artículos y que todavía no se ha podido formar una comisión para eliminarlo. Muchos artículos de ese DNU están vigentes, salvo en la parte laboral porque la CGT presentó un amparo y lo pararon.

Lamentablemente, es un gobierno que, como te decía, quiere gobernar para poca gente de este país. No le interesa la producción, el empleo. Habla de lo privado como si lo privado fuera la solución, y para nosotros, como siempre fue, el Estado tiene que tener una presencia fundamental. Imaginate solamente qué habría pasado, en la pandemia que tuvimos, si no hubiera estado presente el Estado, ¿no?

Entonces, creemos que es fundamental que se den cuenta de esto, pero realmente no tengo muchas esperanzas de que este gobierno, con la gente que está, lleve a este país a buen puerto.