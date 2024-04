Horrible: captan un inusual “río” de ciempiés en Taiwán

Miles de ciempiés fueron captados el pasado fin de semana mientras migraban por un bosque del Parque Nacional Shei-Pa, en Taiwán.

La escena fue compartida en redes sociales y, además de sorpresa, generó preocupación entre algunos internautas, que asociaron el éxodo de estos quilópodos con la posibilidad de un nuevo sismo en la isla.

En medio de las especulaciones, expertos señalaron que el fenómeno podría estar asociado a cambios importantes en su hábitat. Por ejemplo, escasez de alimentos, cambios ambientales, entre otros, señaló Wu Liwei, profesor de ciencias de la Universidad de Tunghai.

Yang Xiaozhong, guía turístico del parque y testigo del ’caudal’ de ciempiés, afirmó que, si bien no era la primera vez que los veía moviéndose en grupos, nunca había sido en tal cantidad. Según indicó, el día del avistamiento el clima pasó de fresco y nublado en la mañana, a cubrirse de vientos fuertes y lluvia en la noche

“Debido a que los ciempiés son muy sensibles a los cambios ambientales, factores como los cambios estacionales, la presión subterránea o los cambios en el contenido de agua subterránea pueden provocar la aparición de un gran número de ellos”, dijo.

Wu Jianfu, director del Centro de Predicción de Terremotos de la Administración Meteorológica Central de Taiwán, ha aclarado que no hay forma de predecir terremotos y ha instado a la comunidad a no escuchar los rumores que circulan en Internet. Además, incluso si un sismo pudiese predecirse, no podría evitarse.

RT