"En este 1° de mayo, renovamos nuestro compromiso de lucha con aquellos que son la columna vertebral de la patria: los trabajadores y trabajadoras que con alma, corazón y vida construyen y sostienen los cimientos de nuestra sociedad", escribió en sus redes sociales el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El alcalde compartió fotos de su participación en la marcha por el día del trabajador y agregó: "La patria no se vende. Los derechos de las y los trabajadores no se negocian. Nunca olvidemos que sin derechos laborales no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay futuro. "Ni tibios ni traidores, siempre junto a las y los trabajadores", dijo desde X.

En el marco de la multitudinaria Marcha por el Día del Trabajador y la Trabajadora, y luego de participar de la reunión de Consejo Directivo de la Confederación General de Trabajo (CGT), junto al gobernador Axel Kicillof, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, expresó: “No nos vamos a quedar en nuestras casas, tenemos que salir a la calle a defender los derechos de los estudiantes universitarios, los trabajadores, los comerciantes, los profesionales y de todos aquellos que hoy están perdiendo derechos a causa del desastre económico que está generando el presidente Milei”.

“Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas democráticas que tenemos para frenar esta catástrofe que se avecina, y que ya está generando que millones de argentinas y argentinos empiecen a pasar momentos terribles”, destacó Fernando Espinoza, que se movilizó junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y las y los intendentes bonaerenses.

“Este es un 1ero. de mayo histórico, porque es un día de protesta y de lucha con respecto a lo que sucedió con la media sanción a la Ley de Bases, que avasalla los derechos y destruye la dignidad de millones de argentinas y argentinos”, expresó Fernando Espinoza y resaltó: “Estamos hablando de una enorme pérdida de derechos y conquistas que se va a notar en muy poco tiempo y por eso estamos acompañando al pueblo trabajador como siempre lo hicimos, y con quienes más debemos estar en los momentos difíciles”.

Luego de movilizarse junto a miles de trabajadoras y trabajadores, Fernando Espinoza se dirigió, junto al Gobernador de la provincia, a la Central de la Confederación General del Trabajo (CGT) y expresó: “Estuvimos con el Consejo Directivo de la CGT, con el gobernador Axel (Kicillof), compartiendo una reunión para conversar sobre todo lo que está pasando, lo que viene, y lo que tenemos que hacer para defender a nuestra gente”.

“Empieza una nueva etapa, vamos a trabajar para frenar la Ley Bases, que en realidad es la Ley de la desintegración nacional”, sostuvo Fernando Espinoza y agregó: “Le están dando al presidente Milei la potestad para que haga lo que quiera, incluso puede vender la Argentina; así como las empresas nacionales, que son nuestro patrimonio, nuestra casa y nosotros no lo vamos a permitir”.

“El 9 de mayo se hará un paro general en la Argentina y también vamos a estar acompañando a las trabajadoras y trabajadores, tanto en la calle como en las distintas acciones que estamos realizando para frenar la catástrofe social a la que nos quieren llevar”, destacó Fernando Espinoza y concluyó: “Nosotros vamos a seguir al lado de nuestra gente para que las y los jóvenes, los estudiantes, los jubilados, los trabajadores, los comerciantes, las PyMEs, los profesionales, y cada argentino y argentina no pierda un solo derecho más”.