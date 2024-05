"Tenemos que entender que el desfinanciamiento que plantea el gobierno nacional no responde a una decisión económica, sino política. Se trata de una mirada, una convicción de creer que la universidad pública no debe existir. No creen en la universidad pública, punto", dijo Moreira durante el encuentro del que también fue parte el ministro bonaerense, Gabriel Katopodis.

"Detrás de este accionar hay una discusión de fondo que es el modelo de país que quiere instaurar este gobierno de acá y para siempre. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces la respuesta debe ser organizarnos y entender que el problema requiere una solución política", remarcó el alcalde.