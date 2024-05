Watson cruzó a Milei y reiteró: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas"

El presidente Javier Milei volvió a elogiar esta semana a la ex primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, defendió la visita del Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron a las islas Malvinas el último mes de febrero y dijo que la soberanía no estaba en discusión. “Si ese territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo. No lo veo como una provocación”, indicó.

Tras dichas declaraciones, el alcalde de Florencio Varela, Andrés Watson, lo cruzó desde redes: "Ante los dichos del presidente Javier Milei, repetimos hasta que lo comprenda: las Malvinas fueron, son y serán argentinas".