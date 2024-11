Boca: Gago desmiente rumores sobre refuerzos y deja en duda la rotación

Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors, dejó reflexiones cargadas de autocrítica tras el triunfo por 1-0 frente a Unión en La Bombonera, en el marco de la fecha 23 de la Liga Profesional 2024. En conferencia de prensa, el técnico analizó el rendimiento del equipo, explicó la decisión de relegar a Edinson Cavani al banco de suplentes y habló sobre la posibilidad de realizar rotaciones en el próximo encuentro contra Huracán, a pocos días de la semifinal de Copa Argentina.

"El primer tiempo me gustó, pero faltó control en el segundo"

“El primer tiempo me gustó, tuvimos diez o quince minutos donde presionamos mal y daba la sensación de que nos dominaban, pero luego controlamos. En el segundo tiempo no encontramos el juego que buscábamos ni el control del partido. Tampoco nos inquietaron demasiado, salvo en las últimas jugadas. Siento que el primer tiempo fue muy bueno”, expresó Gago al detallar su visión sobre el desarrollo del encuentro.

Cavani y la confianza en el plantel

Sobre la ausencia de Cavani en el once inicial, el DT fue categórico: “No hay ningún problema, no hay nada. Decidí que este era el mejor partido para poner este equipo. Entró en el segundo tiempo, manejó las situaciones del partido y respondió bien. Me gusta trabajar de esta manera, donde todos los futbolistas sientan que tienen la oportunidad de jugar”. Además, reafirmó su política de confianza en el plantel: “Lo dije desde el primer momento: confío en todos los jugadores”.

¿Rotaciones pensando en Huracán y Vélez?

Con la semifinal de la Copa Argentina frente a Vélez en el horizonte, Gago evitó confirmar si utilizará un equipo alternativo frente a Huracán, aunque resaltó la importancia de sumar puntos en la Liga Profesional. “Todos los futbolistas están a disposición para jugar. Independientemente de quién juegue el sábado, no significa que no puedan estar el miércoles. Tenemos que ir partido a partido. Sabemos que el miércoles es una semifinal, pero el partido del sábado también es clave para clasificar a las copas. Mi filosofía es siempre buscar el mejor equipo para cada partido”.

Rumores de fichajes: "No hay lista armada"

En cuanto a los rumores sobre posibles refuerzos para el mercado de pases, Gago fue tajante al desmentir cualquier interés por Leonardo “Colo” Gil, quien había mencionado estar en la órbita del club. “Es mentira esa situación. Entiendo que se van a tirar muchos nombres, pero ni siquiera tengo una lista armada. Tenemos charlas sobre posibles refuerzos, pero nada concreto”, aseguró.