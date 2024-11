Arde la interna en el Gobierno: Milei dijo que Villarruel “está cerca de la casta”

El presidente Javier Milei sorprendió al lanzar duras críticas contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, marcando una clara distancia en su relación política. En una entrevista con Esteban Trebucq en LN+, el mandatario fue contundente: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”.

"Cerca de la casta"

Según Milei, la actitud de Villarruel responde a una visión más cercana al círculo rojo: “Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”. Estas declaraciones exponen una grieta interna que, hasta ahora, el Gobierno había intentado mantener fuera del foco público.

Alianza con el PRO y críticas a la izquierda

Durante la misma entrevista, Milei abrió la puerta a una posible alianza con el PRO para las elecciones de 2025: “Creo que con el PRO debemos caminar hacia un rumbo que nos encuentre juntos. El enemigo son los colectivistas que aman el rumbo que nos llevó a la miseria. Puede tener la cara de Néstor, Cristina o Massa”. Según el mandatario, la clave para un cambio estructural radica en tres pilares: “económica, política y cultural”.

El Presidente también apuntó contra la izquierda en Latinoamérica, calificándola de exitosa en lo político y cultural, pero un “desastre” en lo económico. “La izquierda armó una estrategia basada en Gramsci y fue exitosa. Son cucarachas, y pido perdón a las cucarachas, hay un bicho peor”, sentenció Milei, enumerando países como México, Brasil y Venezuela como ejemplos de lo que considera un fracaso económico.

El rol clave de Karina Milei

En un tono más personal, Javier Milei elogió el trabajo de su hermana, Karina, en el armado político de La Libertad Avanza: “Mi hermana, la supuesta pastelera o repostera, en seis meses armó un partido. Mirá dónde nos puso la repostera. Sin mi hermana no hubiéramos llegado acá”. Sobre una eventual candidatura de Karina, el Presidente se mostró reservado: “Si va a ser candidata, es problema de ella”.