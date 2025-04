Francos al Congreso: El Gobierno maniobra para frenar la investigación por el caso $LIBRA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para comparecer ante la Cámara de Diputados el próximo miércoles 16 de abril a las 14:30, en lo que será su segundo informe de gestión desde que reemplazó a Nicolás Posse. Pero esta vez, el contexto estará marcado por un tema candente: la estafa con la criptomoneda $LIBRA, un caso que involucra directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

En paralelo, crece la tensión en el Congreso ante el intento opositor de crear una comisión investigadora permanente que esclarezca las posibles responsabilidades del Ejecutivo en el escándalo. El oficialismo, por su parte, movió rápido: la citación de Francos se interpreta como una maniobra para frenar la sesión especial convocada por la oposición para este martes, que incluía la interpelación a funcionarios y el avance de los dictámenes sobre el llamado Libragate.

La estrategia oficial: bloquear el avance del Congreso

Desde el bloque de Unión por la Patria hasta la Coalición Cívica, pasando por el Frente de Izquierda y sectores de la UCR, al menos seis bancadas pidieron que Francos dé explicaciones sobre el caso. Sin embargo, el Gobierno respondió adelantándose con su propia jugada: agendar su informe para un día complicado logísticamente —el miércoles previo a Semana Santa—, lo que dificulta la presencia de diputados del interior y genera suspicacias.

Además, Francos habría activado llamados directos a gobernadores de todas las fuerzas políticas para que sus diputados no asistan el martes. El objetivo es claro: evitar el quórum necesario para habilitar el tratamiento de los tres dictámenes vinculados a $LIBRA, uno de los cuales propone interpelar a Milei y a todo su gabinete, incluyendo a Luis Caputo, Manuel Adorni, Karina Milei, Mariano Cúneo Libarona, Santiago Bausili y Roberto Silva.

La denuncia: chats, coimas y pagos a Karina Milei

La gravedad del caso creció con la filtración de supuestos mensajes del empresario cripto Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, publicados por el medio especializado CoinDesk. En los chats, Davis habría afirmado que podía “controlar” a Milei a través de pagos a su hermana Karina. “Yo controlo a ese negro. Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo”, habría dicho el empresario en diciembre de 2023, según consta en la denuncia.

Frente a esto, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto para que Karina Milei asista al Congreso y dé explicaciones sobre su presunto vínculo con la estafa.

Pero no todo queda ahí: también hay presentaciones para investigar pedidos de dádivas para gestionar reuniones con el Presidente, lo que complica aún más la posición de la secretaria general de la Presidencia.

La oposición pierde fuerza y el oficialismo gana tiempo

La sesión del martes peligra. Sin el respaldo del PRO —que mantiene su postura de no dar quórum en sesiones que no convoca—, los bloques impulsores comienzan a contar bajas sensibles. Algunos gobernadores alineados con la Casa Rosada, como Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), ya habrían intervenido para que sus legisladores no viajen.

A eso se suma la incertidumbre sobre el comportamiento de los exlibertarios, como los tres del MID y la mendocina Lourdes Arrieta, que fueron clave en otras votaciones. “Estamos muy justos sin el PRO”, admitió un legislador opositor este fin de semana.

Francos se juega todo en su informe del miércoles

En su última visita al Congreso, el 4 de septiembre, Francos respondió más de 2.100 preguntas en una maratónica sesión que terminó abruptamente tras la represión a jubilados afuera del recinto. Esta vez, el foco estará 100% en el Libragate, y el oficialismo busca que su exposición sea suficiente para descomprimir la presión institucional y evitar una comisión con poder de fuego político y judicial.

Mientras tanto, la oposición ya advirtió que, si no se logra el cuórum el martes, insistirán con otras estrategias. Lo que está en juego no es sólo una estafa con criptomonedas: es la credibilidad del Presidente, la integridad institucional y el uso del poder en plena crisis económica.