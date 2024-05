Dirigente palestino opinó que Israel "lleva 20 años preparando" a Javier Milei

El responsable de la organización palestina Al Fatah para Latinoamérica, Mohamed Odeh, consideró que el presidente Javier Milei fue preparado durante al menos veinte años por Israel para plasmar su apoyo total a ese país.

"A mí no me sorprende el apoyo de Milei a Israel. No es nada raro. Yo creo que llevan 20 años preparándolo y ahora es un cristiano que quiere convertirse en judío", consideró el dirigente de origen Nicaragüense, en diálogo con Radio Splendid.

También indicó que por lo general en distintos países los israelíes buscan a ciertas personas "populares" para lograr sus objetivos.

Por otro lado, Odeh sostuvo que "es hora que los líderes del mundo se pongan de acuerdo" para darle fin a la guerra en Gaza.

En ese sentido, aseguró que "Israel por si sola no puede continuar" con su ofensiva y señaló que sigue siendo apoyada por el mundo occidental, mientras advirtió que sus países mantienen una posición "hipócrita".

El dirigente indicó que "el pueblo palestino quiere llegar a un acuerdo para poner fin a esta guerra cruel, pero Israel no quiere".

"El problema es que el mundo occidental es muy hipócrita. Se ha planteado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unida la mejor propuesta para terminar con el conflicto. Pero Estados Unidos lo ha vetado y no sé la razón", explicó.

También manifestó la gravedad de que además de Estados Unidos, también Francia, Inglaterra y Alemania provean de armas a Israel para sostener una ofensiva en Gaza, que entre otras consecuencias, "dejó el 85 por ciento de los hogares de la franja inutilizables, por lo que unos dos millones de palestinos se quedaron sin hogar".

Al Fatah es el partido que controla Cisjordania, el otro territorio palestino, y está enfrentado con Hamás, el partido que domina la Franja de Gaza.

Odeh deslizó la posibilidad de que Israel "financie" a sectores de Hamás, cuyos brazos armados realizaron el ataque armado a territorio israelí con secuestros y cientos de asesinatos, para justificar la guerra.

No obstante, lanzó también la posibilidad de que la mayoría de los muertos haya sido provocado por las fuerzas israelíes, al no distinguir entre palestinos e israelíes rehenes. (NA)