–Diputado, le tocó asumir su banca con cambio de color político a nivel presidencial, pero con la continuidad de Axel Kicillof en el gobierno bonaerense. En este contexto, ¿cómo analiza el avance de la actividad legislativa?

La actividad legislativa, en base a lo que uno conversa con legisladores que vienen de años en la Legislatura, ha comenzado con una actividad muy movida. Tuvimos un cierre de año 2023 con mucha discusión legislativa, en lo que fueron las leyes de emergencia, de endeudamiento y la fiscal impositiva. Obviamente, queda pendiente todavía que el Ejecutivo provincial envíe el presupuesto, que va a ser otra gran discusión.

Más allá de eso, hemos comenzado el año con una sesión por mes, con mucho trabajo de comisiones y también debate, tanto en comisiones como en la sesión.

–En este contexto ¿cuáles son los desafíos al ocupar una banca, en este caso, en el bloque del PRO en la Cámara baja?

En primer lugar, yo tengo un desafío que tiene que ver con la sección que uno representa. Digo “la sección” y también en esto quiero decir el interior bonaerense. Uno, viniendo desde el interior hacia la capital bonaerense, nota que muchas veces las problemáticas, los intereses del interior de la provincia no se ven reflejados. También está en la escucha activa que uno hace en las distintas ciudades que recorre y también trata de llevarlas a la Cámara.

–Usted viene de Olavarría, que es una ciudad muy vinculada a la minería y, de hecho, preside la comisión de Industria y Minería. En este sentido, Martín, me gustaría consultarle cómo se acompaña en estos tiempos a este sector, que es vital en la economía bonaerense.

Como vos lo decís, el sector de la minería es muy importante y aporta mucho al producto de la provincia. Hoy no está pasando un buen momento. Hablamos continuamente con el sector. También hay una realidad que ellos nos marcan: que ya desde agosto del año pasado venía en caída y, como te decía, todos estamos esperando, augurando una recuperación de la economía en general, y obviamente, al recuperarse uno de los puntales de la economía, como es el sector de la construcción, esto empuja y con fuerza al sector de la minería. Así que, en este sentido, venimos acompañando.

Más allá de eso, también venimos conversando otras problemáticas que tiene el sector y conforme hemos conversado con el resto de los diputados que conforman la comisión de Minería, seguramente pronto vamos a tener actores llevando y conversando también en la comisión. Porque me parece que es importante que diputados de distintas partes de la provincia escuchen a los actores que llevan adelante esta tarea.

–Martín, me gustaría también, evaluando un poco esto que venimos hablando hasta el momento, qué balance puede hacer de la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y principalmente con respecto a su actividad en el interior bonaerense. ¿Cómo impactan sus políticas en el interior de la provincia?

Bueno, mirá, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con que muchas veces los anuncios, o los carteles de obra, están disociados de la realidad. Nosotros recientemente llevamos una preocupación por el estado de las rutas provinciales y esto no tiene que ver con el parate de la obra pública reciente, sino que vemos que hay un abandono de lo que tiene que ver con el mantenimiento y la inversión en rutas, sobre todo en el interior de la provincia, ya desde hace mucho tiempo.

En ese sentido, vemos una gestión en la que también se ve el deterioro continuo de una obra social como es el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que afecta a un montón de empleados estatales y afiliados voluntarios, y también lo vemos en un deterioro en materia de infraestructura de salud.

Es decir, yo creo que es una provincia que en todos los cuatro años anteriores ha gozado de encontrarse alineada con un gobierno nacional que le proveyó grandes recursos, y eso no se vio en la mejora de la calidad de vida de los bonaerenses. Eso está claro. Por lo menos no hemos visto grandes obras de infraestructura; no hemos visto tampoco que se mejore, como te decía anteriormente, una situación preocupante como la del IOMA.

La seguridad también es un tema que la Provincia no vemos que encuentre soluciones. Y acá te hago una diferencia: en el interior tenemos una problemática totalmente distinta a la del conurbano, y aun así vemos cómo los hechos delictivos se van acrecentando.

–Mencionó la salud, y también usted ha manifestado que tiene varias diferencias en relación a los proyectos que presenta el Ejecutivo, como la creación de una empresa de fabricación de medicamentos, o de servicios de emergencia. En general, todo el bloque del PRO ha manifestado sus diferencias con estas iniciativas. ¿Dónde radican esos puntos de desacuerdo con estas iniciativas del Ejecutivo?

Mirá, primero, creo que hay que hablar de la oportunidad. Creo que, cuando vos tenés una obra social como el IOMA, que está pasando un momento muy malo, con la prestación tan deficiente, pondría el foco en, primero, recuperar lo que tengo.

Luego, también, en lo que tiene que ver con el sistema de emergencias, existe un sistema de emergencias que ha sido implementado por una cantidad importantísima de municipios, que está probado que funciona, como es el SAME, y que tranquilamente se puede apoyar en ese sistema y no generar la creación de una nueva estructura como es una empresa estatal, aumentando la cantidad de empleados en una provincia que, como ha salido recientemente, es impresionante la cantidad que tiene. Y acá hay que hacer la diferencia entre empleados públicos y militantes. Uno siempre va a valorizar el trabajo de un empleado público, pero entendemos que el Estado está para adoptar recursos que presten servicio a la comunidad, no para tomar personas que terminen ejerciendo militancia en favor de una u otra idea política.

Y luego, en lo que tiene que ver con la empresa de medicamentos, hay que saber que la Provincia ya cuenta con un instituto que tiene esta función y que viene realizando la fabricación de medicamentos. ¿Que quizás hay que incrementar, mejorar, optimizar o llevar tecnología? Seguramente. Pero no vemos que tampoco sea necesaria, en este contexto, la creación de una empresa o una sociedad del Estado, generando una estructura aparte para cumplir una función que hoy el Estado provincial ya tiene las herramientas para cumplir.

–Martín, hace mucho tiempo que usted está abocado a trabajar sobre la reforma electoral. Me gustaría conocer por qué, a su entender, es momento de emprender este camino, y a qué modificaciones apunta.

Creo que la sociedad nos viene dando un mensaje claro respecto de lo que opina de la política y de distintas prácticas políticas que, obviamente, quedaron obsoletas. Quizás hablar de reforma electoral es muy grande cuando uno solamente va a hablar de lo que es la boleta única, porque en definitiva lo que vamos a estar definiendo es de qué manera se ejerce la voluntad de elegir una u otra fuerza política, pero creo que forma parte.

Son dos temas distintos que creo que se tienen que abordar. Uno es una reforma electoral, que también incumbe a la Nación; acá ya escapa a la competencia de los legisladores provinciales, pero me parece que hay un montón de cuestiones que se tienen que discutir.

Si uno revisa los archivos de la Legislatura, distintas fuerzas políticas, desde hace mucho tiempo, vienen presentando iniciativas para implementar la boleta única en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay un proyecto de una diputada del PRO, con mandato vencido, que tiene hasta dictamen de comisión, que avanza en el sentido de implementar la boleta única en la provincia de Buenos Aires. Creo que eso es más que necesario, por los tiempos que corren, por llevar adelante una oferta electoral más transparente, un proceso electoral que mejore los tiempos, y yo creo que están dadas las condiciones y me parece que se puede llegar a generar el consenso para avanzar en ese sentido.

Después, creo que también lo que hay que discutir es la necesidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Creo que al menos hay que sentarse y discutir si son necesarias o no, si están cumpliendo la función o no. Ahí creo que también hay que darle un mensaje claro a la sociedad.

Y obviamente, cuando ya uno ingresa en el mundo de las reformas electorales, otra de las cuestiones que en distintas mesas siempre está en discusión es si las elecciones intermedias cumplen con su cometido, si son importantes, si son necesarias, si en definitiva generan un condicionamiento al Ejecutivo de turno o no.

Son discusiones que hay que tener. No necesariamente uno tiene que tener una posición dogmática, sino sentarse a discutir y pensar que estamos en un contexto sociopolítico totalmente distinto del de hace cinco, diez, quince o veinte años.