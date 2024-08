Villagrán: “Ver que todos los días Carmen de Areco avanza”

El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, encabezó un recorrido por las diferentes obras que se están llevando adelante en simultáneo en el distrito.

“Me quedo con una frase que me dijo una vecina: ‘no bajes los brazos a pesar de que el contexto no sea bueno, no perdamos la esperanza de que todo vuelva a ser como antes’”, señaló el alcalde en sus redes sociales.

“Ver que todos los días avanza nuestra ciudad, me pone feliz. Vamos a seguir trabajando fuertemente con el gobierno provincial para que continuemos creciendo”, completó.