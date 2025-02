Detuvieron otra vez a Morena Rial por un robo en San Isidro

Morena Rial, hija del reconocido periodista Jorge Rial, fue detenida en la madrugada del miércoles en un hotel del microcentro porteño. Según confirmaron fuentes policiales, la detención se produjo en el marco de una investigación que la señala como participante de un robo bajo la modalidad "escruche" ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad bonaerense de Villa Adelina.

Cómo fue el operativo de detención

El arresto se llevó a cabo a las 3:30 de la madrugada por efectivos de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I y distintas delegaciones de la Policía de San Isidro. Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la joven de 26 años fue identificada a través de cámaras municipales y privadas que registraron su presunta participación en el asalto.

El hecho denunciado tuvo lugar en la calle José María Moreno al 2000, donde los delincuentes ingresaron violentando una ventana para sustraer pertenencias de la víctima. Gracias a las imágenes captadas, se logró identificar a los autores del robo y dar con su paradero.

Antecedentes recientes

Esta no es la primera vez que Morena Rial queda envuelta en un escándalo policial. Como informó Grupo La Provincia, el pasado 23 de enero, la joven había sido aprehendida en la localidad bonaerense de Martínez junto a su bebé de tres meses y un grupo de amigos. En esa ocasión, fueron captados por cámaras de seguridad mientras bajaban la térmica de una vivienda, en lo que se interpretó como un intento de robo.

Luego de ese episodio, su abogado, Alejandro Cipolla, aseguró a través de sus redes sociales que todo había sido una "confusión" y logró su liberación. Sin embargo, el hallazgo de pasamontañas, barretas y crickets en el auto en el que viajaba incrementó las sospechas sobre su posible participación en hechos delictivos.

La reacción de Jorge Rial

El escándalo sacudió al entorno de Morena, en especial a su padre, quien no dudó en expresar su malestar: "Sentí vergüenza, hice lo que pude con lo que tuve, la crié solo", manifestó el conductor de C5N en una reciente entrevista. Rial también reveló que se comunicó con el fiscal del caso para conocer la situación de su nieto y lamentó la exposición de su apellido en este tipo de hechos.

"Ella toma decisiones como adulta y se tiene que hacer responsable. Le pedí explicaciones y me las dio, pero no me gusta verla en esta situación. Ojalá pueda reflexionar y cambiar de vida", agregó.

Situación judicial

Tras su detención, Morena Rial fue trasladada a la Comuna 1B de la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición del Juzgado de Rogatorias porteño. La causa está en manos del fiscal Patricio Ferrari, de la UFI de Martínez, quien deberá determinar su grado de participación en el robo y si existen elementos suficientes para imputarla formalmente.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.