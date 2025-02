Curutchet contra Milei: "Maneja el destino del país y promovió una estafa"

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, apuntó contra Milei por el escándalo de las criptomonedas. "El que decía ser experto en economía ahora es un tonto confeso que “no estaba interiorizado” en la estafa crypto que promocionó", publicó en sus redes.

Y agregó "Quien maneja el destino del país es el que promovió una estafa. Esto no puede quedar en la nada, el Presidente debe hacerse responsable".

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof comentó "Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo. Los que se enriquecieron en millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado. Su posteo fue fijado durante 3 horas en su perfil y fue retuiteado por Martín Menem, Espert y todos los tuiteros libertarios. Esto no tiene precedentes. Es una típica estafa piramidal con criptomonedas y hay muchísima gente de acá y de otros países que fue engañada".

LIBRA

El presidente Javier Milei promocionó en X una nueva criptomoneda llamada $LIBRA que, según dijo, estaría orientada a “incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos”. Sin embargo, horas después la criptodivisa se derrumbó, en lo que algunos economistas consideraron un fraude.

Milei explicó el sábado que con su mensaje en X intentó respaldar un supuesto “emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna”, al tiempo en que aseguró que no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto y que por ello optó por no seguir dándole difusión. También culpó a sus opositores de querer sacar rédito político de la situación.