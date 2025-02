Watson dijo que Milei debe dar explicaciones por "la estafa" de las criptomonedas

Este sábado, el presidente Javier Milei promocionó en X una nueva criptomoneda llamada $LIBRA que, según dijo, estaría orientada a “incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos”. Sin embargo, horas después la criptodivisa se derrumbó, en lo que algunos economistas consideraron un fraude y generando denuncias penales contra el mandatario.

Milei explicó el sábado que con su mensaje en X intentó respaldar un supuesto “emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna”, al tiempo en que aseguró que no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto y que por ello optó por no seguir dándole difusión.

La critica de Watson y el pedido de explicaciones ante los legisladores

Sobre este escándalo, el alcalde de Florencio Varela, Andrés Watson, comentó: "El Presidente Milei debe explicar ante los legisladores nacionales, pero fundamentalmente ante el pueblo argentino, por la estafa de la que ha sido parte indispensable teniendo en cuenta su responsabilidad como mandatario".

Watson no dudó en decir que lo que hizo Milei es "Una vergüenza a nivel internacional sin precedentes".