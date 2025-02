Osuna cruzó a Bullrich por el escándalo de las criptomonedas

El presidente Javier Milei promocionó en X una nueva criptomoneda llamada $LIBRA que, según dijo, estaría orientada a “incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos”. Sin embargo, horas después la criptodivisa se derrumbó, en lo que algunos economistas consideraron un fraude.

Milei explicó el sábado que con su mensaje en X intentó respaldar un supuesto “emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna”, al tiempo en que aseguró que no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto y que por ello optó por no seguir dándole difusión. También culpó a sus opositores de querer sacar rédito político de la situación.

En esa línea, Patricia Bullrich defendió al Presidente Javier Milei de los cuestionamientos por la polémica de las criptomonedas en sus redes sociales. "Lo que pasó fue una bomba atómica para intentar bajar al Presidente", sostuvo.

Osuna: "No fue bomba atómica, Patricia. Son modalidades delictivas que no se pueden justificar"

Ante este escándalo -que ya alcanzó denuncias penales contra Milei- el intendente de General Las Heras, Javier Osuna, le respondió desde redes a la ministra Bullrich.

Desde X, dijo: "No es una Bomba atómica, Bullrich. Son modalidades delictivas que no se pueden justificar".

"Hace más de un año que viven señalando, juzgado y culpando a quienes no se someten. No es encontrar una justificación, es determinar la responsabilidad de quien te conduce en todo esto", consideró Osuna.