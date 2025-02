Katopodis apuntó contra Milei tras el escándalo con las criptomonedas

Desde redes, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, dijo que "Lo que hizo Milei a la vista de todo el mundo debe ser investigado a fondo por los poderes del Estado".

"El Presidente de la Nación no puede alegar desconocimiento de las leyes de la Argentina", comentó el ministro.

E indicó "Es una irresponsabilidad absoluta de quien debe ser el ciudadano que más tiene que cuidar la confianza pública, dentro y fuera del país".

Escándalo y denuncias de estafa

El presidente Javier Milei fue denunciado el domingo por varios ciudadanos ante la justicia penal por promover supuestamente en sus redes sociales una criptomoneda, que llegó a quintuplicar su valor de cero antes de desplomarse y ocasionar pérdidas cuantiosas a miles de inversores.

Cabe recordar que, el sábado, Milei promocionó en X una nueva criptomoneda llamada $LIBRA que, según dijo, estaría orientada a “incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos”. Sin embargo, horas después la criptodivisa se derrumbó, en lo que algunos economistas consideraron un fraude.

Milei explicó el sábado que con su mensaje en X intentó respaldar un supuesto “emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna”, al tiempo en que aseguró que no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto y que por ello optó por no seguir dándole difusión. También culpó a sus opositores de querer sacar rédito político de la situación.

La operación

Ese tipo de operación se conoce en el mundo de las criptomonedas como “Rug pull”, un tipo de inversión donde un desarrollador lanza un token atractivo para captar aportantes y luego retirar los fondos, ya inflados, para abandonar el proyecto, dejando a esos tokens sin valor.