Acerbo recorrió Salazar con anuncios en educación, salud y reconocimiento a municipales
El intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, visitó la localidad de Salazar, donde desarrolló una agenda de trabajo junto a la delegada municipal Marcela Torres, con actividades vinculadas a la educación, la salud y el reconocimiento a trabajadores municipales.
En el ámbito educativo, recorrió las obras en el CEC N°802 y dialogó con el personal no docente comprometiéndose a cumplir con una lista de necesidades para la cocina del establecimiento. Además, entregó dos televisores a la Escuela Rural de "San Alfredo" y otros dos televisores para el Jardín de Infantes "Rosario Vera Peñaloza", fortaleciendo el equipamiento pedagógico.
En materia de salud y personal municipal, encabezó la entrega de ropa para el personal de enfermería del Hospital Municipal “Luis Tabares” y de blanquería y mantas para el Hogar deAdultos mayores de Salazar. Además, entregó ropa al personal del Corralón Municipal, reafirmando el compromiso de la gestión con las condiciones de trabajo y el bienestar de quienes prestan servicio a la comunidad.
Por último, se realizó la entrega del beneficio jubilatorio a Naldi Bernard, marcando el cierre de su trayectoria como empleada administrativa municipal y reconociendo los años de servicio prestados.
