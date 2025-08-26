Escándalo Maradona: Makintach, al borde de ser destituida
El jury suspendió a Julieta Makintach y avanza su destitución. Pierde el 40% del sueldo en el escándalo por el caso Maradona. Todos los detalles.Política26 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La jueza Julieta Makintach quedó oficialmente suspendida de su cargo este martes y con una quita del 40% de su salario, luego de que el jurado de enjuiciamiento aceptara las acusaciones en su contra por el escándalo vinculado al documental Justicia Divina, sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La decisión se tomó en una audiencia realizada en el Salón Dorado del Senado bonaerense, en La Plata, donde el jury definió que el proceso de juicio político avanza firme hacia una posible destitución de la magistrada.
Rechazo a todos los planteos de la defensa
Antes de que la audiencia se iniciara, la defensa de Makintach, encabezada por el abogado Darío Saldaño, intentó frenar el avance con una batería de planteos que fueron rechazados de plano: Una recusación contra Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense, por “falta de imparcialidad”.
El argumento de que la renuncia de la senadora Lorena Mandagarán dejaba incompleto el cuerpo de jurados suplentes.
Un pedido para que también fueran incluidos en el proceso los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, que integraron la terna del juicio declarado nulo.
Sin embargo, el jury desestimó cada uno de estos planteos y resolvió suspender de inmediato a Makintach, impidiendo además que su renuncia —presentada previamente y que había quedado en el despacho del gobernador Axel Kicillof— fuera aceptada.
Un escándalo que no deja de crecer
El proceso contra la magistrada se originó cuando se descubrió su participación en el documental Justicia Divina, que abordó el juicio por la muerte de Maradona y llevó a que el debate judicial fuera anulado por falta de imparcialidad.
De los ocho denunciantes originales, cinco ratificaron sus denuncias, entre ellos el procurador bonaerense Julio Conte Grand, el Colegio de Abogados de San Isidro, legisladores provinciales, la bicameral y hasta Julio Coria, ex custodio del astro que luego fue detenido por falso testimonio.
Quiénes integran el jury
El jurado que evaluará la conducta de Makintach está presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte bonaerense, e integrado por:
- Ariel Martínez Bordaisco, senador de la UCR
- Abigail Gómez, diputada de La Libertad Avanza
- Sergio Raúl Vargas, senador de Unión Renovación y Fe
- María Lorena Mandagarán, senadora de UCR-Cambio Federal
- Maite Alvado, diputada de Unión por la Patria
- Y los abogados Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco.
Qué sigue ahora
Con la suspensión ya efectiva, el proceso de jury entrará en su etapa de análisis y presentación de pruebas. El tribunal definirá si Makintach será destituida de manera definitiva, lo que marcaría un hito en el sistema judicial bonaerense en el marco de un escándalo que no deja de sacudir los tribunales.
