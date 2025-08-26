Milei rompió el silencio: compartió el descargo de Suizo Argentina

Milei rompió el silencio en redes por el escándalo en ANDIS

En medio de un escándalo judicial que sacude al Gobierno, el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el comunicado de la droguería Suizo Argentina, una de las principales apuntadas en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fue su primer gesto público desde que estalló la investigación y, aunque no emitió declaraciones formales, la movida generó un fuerte impacto político.

Qué dijo Suizo Argentina en su descargo

En el texto publicado originalmente por la droguería y luego replicado por el Presidente, Suizo Argentina negó haber incurrido en maniobras ilegales y afirmó haber actuado “con total apego a las normas”.

Además, la empresa sostuvo que está “a plena disposición de la Justicia” y que tanto sus directivos como accionistas se encuentran “a derecho”, en una estrategia clara de mostrar transparencia frente a la tormenta judicial.

La causa ANDIS: audios, coimas y una interna en el poder

La investigación se disparó a partir de audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones se habla de presuntos retornos vinculados a la compra de medicamentos, con supuestas menciones directas a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, dos figuras clave en el entorno presidencial.

Allanamientos, dólares y teléfonos secuestrados

La causa está en manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Ya se realizaron al menos 14 allanamientos en oficinas, domicilios particulares y sedes de la droguería Suizo Argentina. Entre lo incautado se cuentan dos celulares de Spagnuolo, el teléfono de Emmanuel Kovalivker (directivo de Suizo Argentina) y otro de Daniel Garbellini, exfuncionario del organismo.

El operativo dejó un botín considerable: más de u$s266.000, $7 millones en efectivo y documentación que ahora analiza la DATIP, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

El “triángulo de hierro” bajo presión: Karina, Lule y Milei

El escándalo golpeó de lleno al corazón del oficialismo. El llamado “Triángulo de Hierro” –conformado por Javier Milei, su hermana Karina y Eduardo “Lule” Menem– atraviesa su momento más tenso desde la asunción del gobierno.

El gesto de unidad: Karina volvió a mostrarse junto al Presidente

Pese a la crisis, Karina Milei reapareció en actos públicos junto a su hermano y ratificó su rol como jefa de la estrategia política del oficialismo. El mensaje fue claro: mostrar cohesión en medio de la tormenta.

Martín Menem y Lule salieron a bancar fuerte

Designados como voceros informales por la propia Karina, Martín Menem y su primo “Lule” salieron a ponerle el cuerpo a la crisis. El titular de la Cámara de Diputados fue tajante: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”. También denunció una supuesta “operación política” en contra del Gobierno.

Por su parte, Lule Menem reactivó su cuenta de X para difundir un extenso comunicado en el que apuntó directamente al kirchnerismo por lo que calificó como “una burda operación política”.

El Presidente, entre el silencio y los gestos

Javier Milei aún no hizo declaraciones formales sobre el escándalo, pero su publicación en Instagram marcó un quiebre. Desde el Gobierno aseguran que no se trata de un respaldo aislado, sino de un mensaje calculado para sostener el relato de unidad y legalidad ante una causa que promete seguir escalando.

Mientras tanto, Milei continúa con su agenda electoral, ajeno –al menos en lo discursivo– a la tensión que genera una investigación que lo roza cada vez más de cerca.

Lo que viene: auditoría y definiciones judiciales

Tras la salida de Spagnuolo, el Gobierno designó a Alejandro Vilches como interventor de la ANDIS por 180 días. Su tarea será auditar el funcionamiento del organismo y brindar garantías ante los cuestionamientos crecientes.

La causa judicial, por su parte, entra ahora en una etapa clave: análisis de pruebas, cruces telefónicos y definición de responsabilidades en un entramado que podría derivar en nuevas imputaciones.