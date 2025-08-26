El ranking de aprobación presidencial de agosto 2025 de la Consultora CB dejó en claro quiénes son los líderes con mayor respaldo en América Latina. En primer lugar se posiciona el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 49,2% de imagen positiva, consolidando su liderazgo en la región.

El segundo lugar fue para Yamandú Orsi, mandatario de Uruguay, con 48,9%, mientras que el podio lo completa el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con 46,8% de aprobación.

Los presidentes con peor imagen

En el otro extremo, el listado ubica al presidente de Bolivia, Luis Arce, con apenas 17,8% de imagen positiva, convirtiéndose en el peor evaluado del mes.

En el penúltimo lugar aparece Dina Boluarte, presidenta de Perú, con un 18%, seguida de cerca por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que registra una aprobación de 23,2%. Javier Milei se encuentra en la cuarta posición con un porcentaje de 46,1% de aprobación y 51,5% de imagen negativa. Generando una gran caída del 2% con respecto al ranking del mes de Julio del 2025.

Todos en baja: el dato que sorprende

El informe reveló un fenómeno inédito: todos los presidentes de la región registraron una caída en su imagen en comparación con el mes anterior. La baja más pronunciada fue la de Nicolás Maduro, con un desplome de -4,9%, reflejando el creciente descontento en Venezuela. Por su parte, la presidenta peruana Dina Boluarte apenas cedió -0,2%, lo que la convirtió en la mandataria con la baja más leve del período.

Un tablero político en movimiento

La encuesta de agosto 2025 marca un contexto político regional en tensión, con una ciudadanía cada vez más crítica y con demandas que desafían a todos los gobiernos del continente.