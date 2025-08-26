¿Qué dice la última encuesta en medio del escándalo por los audios filtrados?
Polarización total: la última encuesta en Buenos Aires muestra un empate técnico y prende fuego el tablero electoral. Todos los números del informe.
¿Quiénes son los mandatarios con mejor imagen? Un informe con datos que incomodan al gobierno argentino. Todos los números de la última encuesta.Encuestas26 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El ranking de aprobación presidencial de agosto 2025 de la Consultora CB dejó en claro quiénes son los líderes con mayor respaldo en América Latina. En primer lugar se posiciona el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 49,2% de imagen positiva, consolidando su liderazgo en la región.
El segundo lugar fue para Yamandú Orsi, mandatario de Uruguay, con 48,9%, mientras que el podio lo completa el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con 46,8% de aprobación.
En el otro extremo, el listado ubica al presidente de Bolivia, Luis Arce, con apenas 17,8% de imagen positiva, convirtiéndose en el peor evaluado del mes.
En el penúltimo lugar aparece Dina Boluarte, presidenta de Perú, con un 18%, seguida de cerca por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que registra una aprobación de 23,2%. Javier Milei se encuentra en la cuarta posición con un porcentaje de 46,1% de aprobación y 51,5% de imagen negativa. Generando una gran caída del 2% con respecto al ranking del mes de Julio del 2025.
El informe reveló un fenómeno inédito: todos los presidentes de la región registraron una caída en su imagen en comparación con el mes anterior. La baja más pronunciada fue la de Nicolás Maduro, con un desplome de -4,9%, reflejando el creciente descontento en Venezuela. Por su parte, la presidenta peruana Dina Boluarte apenas cedió -0,2%, lo que la convirtió en la mandataria con la baja más leve del período.
La encuesta de agosto 2025 marca un contexto político regional en tensión, con una ciudadanía cada vez más crítica y con demandas que desafían a todos los gobiernos del continente.
Polarización total: la última encuesta en Buenos Aires muestra un empate técnico y prende fuego el tablero electoral. Todos los números del informe.
Agosto le pegó duro al Gobierno de Javier Milei: cayó la confianza y todos los indicadores dan negativo. Mirá los datos que preocupan al oficialismo.
En los bolsillos, la inflación no afloja: crece la bronca por los aumentos y la mayoría ya no confía en los números oficiales del Gobierno. Todos los detalles.
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Conocé el cronograma completo de los cuartos de la Copa Libertadores 2025: días, horarios y estadios de duelos históricos.
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.