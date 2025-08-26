Un nuevo relevamiento de la consultora Polldata, realizado entre el 18 y el 21 de agosto, confirma que el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires está más caliente que nunca, a dos meses de las elecciones legislativas nacionales.

El estudio, que relevó 1.200 casos en las ocho secciones electorales bonaerenses, muestra un clima dominado por la polarización entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo, en medio del escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo y las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Polarización al máximo

Los números muestran que, si hoy fueran las elecciones, el 34,9% de los encuestados votaría por candidatos del peronismo, mientras que un 31,6% se inclinaría por postulantes de LLA. Cuando se suman aliados, el peronismo K y no K alcanza el 43%, mientras que LLA junto con el PRO trepa al 40,6%, configurando un empate técnico dentro del margen de error de la encuesta.

“Los libertarios y el kirchnerismo concentran hoy la mayor cantidad de votos, mientras que otras fuerzas quedan relegadas”, detalla el informe de Polldata.

Por qué el Gobierno insiste con el kirchnerismo

Consultados por las razones de apoyo al oficialismo, el 47,6% de los votantes afirmó que respalda a Milei “para que no vuelva el kirchnerismo”, mientras que un 44,5% justificó su elección con un “el Gobierno necesita más tiempo, pero está haciendo bien las cosas”.

Estos datos explican la estrategia oficial de responder con dureza a las acusaciones por corrupción y apuntar al kirchnerismo como su principal adversario. La respuesta pública de Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem tildando el caso ANDIS como “una operación burda del kirchnerismo” va en esa dirección.

Presencialidad y participación

El estudio también analiza la predisposición al voto en octubre. Un 71,2% aseguró que “sin duda irá a votar”, cifra que trepa al 84,1% entre quienes respaldan al kirchnerismo y al 82,6% entre los votantes libertarios. “La disposición a concurrir a votar es más alta en los núcleos duros de ambos espacios”, explica el relevamiento, lo que anticipa una participación masiva en los comicios.

El perfil de los votantes

La encuesta de Polldata también arroja datos reveladores sobre los perfiles de los votantes: LLA y PRO: mayoría de jóvenes de 16 a 29 años, con estudios superiores. Solo el 13% admite arrepentimiento por haber votado a Milei en 2023.

Peronismo y kirchnerismo: fuerte presencia en los mayores de 50 años y en sectores con menor nivel educativo. Retención del voto altísima, con 96,5% de fidelidad respecto a las elecciones de 2023. Terceras fuerzas: la izquierda (FITU) aparece con un 6,3%, mientras que Somos Buenos Aires (UCR, Coalición Cívica y socialistas) logra un 5,25%.

Con el escándalo ANDIS en el centro de la escena y un electorado que se divide cada vez más en dos polos, el escenario hacia el 26 de octubre se presenta incierto y volátil. Las próximas semanas serán clave para medir cómo impactan las investigaciones judiciales y las estrategias de campaña en la provincia más poblada del país.