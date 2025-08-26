Explota el Caso ANDIS: más pruebas y nuevas imputaciones

En medio del escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el empresario Jonathan Kovalivker se presentó este lunes de forma voluntaria en los tribunales de Comodoro Py.

El presidente de la droguería Suizo Argentina entregó su celular al juez Sebastián Casanello, aunque sin la clave de desbloqueo. Con esta medida, Kovalivker quedó formalmente vinculado a la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a contratos y provisiones de medicamentos en el organismo estatal.

La presentación se dio pocos días después de que su hermano Emmanuel Kovalivker fuera detenido en un operativo realizado en Nordelta, donde también se secuestraron dólares y pesos en efectivo.

El bloqueo de cajas de seguridad

En paralelo, el magistrado ordenó el bloqueo inmediato de las cajas de seguridad de los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, además de las de los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini.

La decisión se tomó a pedido del fiscal Franco Picardi y fue notificada al Banco Central para impedir cualquier movimiento que pudiera comprometer las pruebas de la investigación.

Fuentes judiciales explicaron que el objetivo es preservar documentación o dinero que pueda servir como evidencia, evitando maniobras que entorpezcan el avance de la causa.

Cómo avanza la investigación

La investigación comenzó con una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, luego de que salieran a la luz audios que involucraban a Spagnuolo. A partir de allí, la Justicia ordenó más de 15 allanamientos en oficinas de la ANDIS, en sedes de Suizo Argentina y en domicilios particulares.

En el operativo que terminó con la detención de Emmanuel Kovalivker, las autoridades secuestraron más de 200 mil dólares en sobres dentro de un vehículo y cerca de 7 millones de pesos, dinero que ahora es parte clave del análisis de los peritos.

El expediente judicial investiga delitos como cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracciones a la Ley de Ética Pública.

El testimonio del jefe de seguridad de Nordelta

Otro capítulo de la causa lo protagonizó este lunes Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, quien declaró durante cinco horas ante el juez Casanello.

De Vincentis entregó dos teléfonos celulares con sus claves de acceso y negó haber ayudado a Jonathan Kovalivker a eludir a las fuerzas de seguridad durante los allanamientos. “No estaba presente, estaba de vacaciones”, dijo en su descargo.

Sin embargo, reconoció que personal de la seguridad privada del barrio identificó el auto en el que se desplazaba Jonathan cuando salía del country, previo a que el empresario se presentara finalmente en Comodoro Py, acompañado por su abogado, Martín Magram.

Los próximos pasos

Con el peritaje de los celulares en curso y las cajas de seguridad bloqueadas, la Justicia planea continuar con nuevas medidas de prueba. No se descartan nuevas citaciones y allanamientos en los próximos días mientras el expediente sigue sumando documentación y evidencia.