Fuerte caída de bonos y acciones por escándalo de coimas

Fuerte caída de bonos y acciones argentinas por escándalo de coimas
Riesgo país al rojo: el caso de corrupción en ANDIS desploma bonos y acciones. Wall Street y la Bolsa local se tiñen de rojo este lunes. Todos los números.Economía25 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El mercado argentino volvió a hundirse este lunes: los bonos soberanos y las acciones locales caen con fuerza tras el escándalo de presuntas coimas que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa que salpica al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, y genera turbulencias en el Gobierno.
Los inversores reaccionaron con ventas masivas y el riesgo país trepó por encima de los 800 puntos, su peor nivel en cuatro meses.
Los bonos en dólares, en picada
Los títulos soberanos bajo legislación extranjera profundizaron las bajas. El Global 2041 retrocedió –3,05%, el Global 2038 cayó –2,84%, y el Global 2046 se hundió –3,18%. En tanto, los Bonar bajo ley local también operaron en rojo, con el Bonar 2038 bajando –4% y el Bonar 2041 cediendo –1,27%.
En Nueva York, los bonos argentinos se vendieron con descuentos generalizados, con valores que volvieron a los pisos registrados previo al acuerdo con el FMI.
ADR en Wall Street: bajas de hasta el 10%
El derrumbe también se sintió fuerte en los American Depositary Receipts (ADR) de compañías argentinas que cotizan en Wall Street. El Grupo Supervielle encabezó las pérdidas con una caída de –10,2%, seguido por Banco Macro (–8,2%) y Edenor (–7,8%).
Las caídas fueron generalizadas: Galicia (–5,4%), BBVA Argentina (–5,3%), Pampa Energía (–4%) y Bioceres (–4,6%) reflejan el clima tenso en los mercados.
Incluso gigantes como Mercado Libre (–1,24%) y Adecoagro (–1,08%) no escaparon a la ola vendedora.
Bolsa local: el Merval pierde más de 3%
En la plaza porteña, el índice S&P Merval cayó 3,5% en pesos y 5,2% medido en dólares, ubicándose en torno a los 2.033.210 puntos.
Los papeles de Sociedad Comercial del Plata (–7,8%), Metrogas (–6,9%) y Supervielle (–6,4%) lideraron las pérdidas del panel líder. La única excepción fue Aluar, que logró un leve avance de +0,6%.
El Merval acumula una baja del 11,8% en agosto y del 19,7% en lo que va de 2025, cifras que encienden las alarmas.
Declaraciones del mercado: "Crece la cautela"
El economista Gustavo Ber analizó el panorama con una advertencia: "Los mercados están presionados por el clima externo y, más que nada, por la dinámica política y económica local".
Y agregó: "Los operadores se muestran cautelosos ante los ruidos crecientes y esperan el mapa de poder tras octubre. Las encuestas privadas podrían ganar protagonismo para medir el humor social en un contexto muy polarizado".
Wall Street, expectante por balances y la Fed
Mientras tanto, Wall Street operó con leve baja este lunes. El Dow Jones cayó –0,45%, el S&P 500 bajó –0,14% y el Nasdaq apenas subió +0,09%. Las miradas están puestas en los balances de empresas como Nvidia y Dell, y en el dato de inflación PCE que se conocerá el viernes, clave para anticipar decisiones de la Reserva Federal.
Dólar en la mira: incertidumbre política, tasas altas y tensiones en el Gobierno agitan al mercado
El REM del Banco Central y un informe de J.P. Morgan proyectan un dólar más alto y menor crecimiento para la economía argentina en 2025.
Provincias advierten sobre impacto económico por fondos del impuesto a combustibles
Provincias alertan por pérdidas millonarias y demora en el debate sobre el impuesto a combustibles, con impacto directo en rutas y obras públicas.
Industria del calzado y textil al límite: cierres, despidos y protesta en puerta
La caída del consumo, el aumento de importaciones y la falta de respuestas oficiales ponen al calzado y la industria textil al borde del colapso.
¿Conviene el plazo fijo con tasas de hasta 50%? Todo sobre los rendimientos
Las tasas de plazo fijo en bancos alcanzan hasta 50%. Descubrí cuánto podés ganar con $300 mil en las principales entidades. Todos los detalles.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.