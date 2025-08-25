El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y vinculó el caso con el desafío electoral que se viene en la provincia de Buenos Aires. En entrevista radial, habló de un “hecho escabroso” que, según dijo, “requiere celeridad de la Justicia” y acusó al Gobierno nacional de intentar encubrir una trama que calificó de “escándalo de magnitud”.

El mandatario bonaerense se refirió al audio difundido en el que el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, describe un mecanismo de supuestos retornos con la droguería Suizo Argentina. La Justicia secuestró más de 200 mil dólares y siete millones de pesos en medio de la investigación, que incluye a los empresarios Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, además del ex funcionario Daniel Garbellini.

“Si el audio es verdad, si se prueba su pertenencia, cosa que parece convalidada porque lo echaron a este hombre, lo que describe es tremendo. Es un escándalo de una magnitud que yo no recuerdo con tanta cercanía”, lanzó Kicillof, y apuntó directamente a Milei: “Un tipo que no se puede negar su vínculo directo con el presidente. Creo que es el que más veces fue a la Casa Rosada y a Olivos. Es carne y uña”.

De la criptoestafa a las coimas

El gobernador también comparó el caso con la polémica por la presunta estafa cripto de $LIBRA. “Yo el 14 de febrero pesqué ese tuit de Milei. Estaba promocionando una moneda trucha como si fuera algo en beneficio de la industria. Fue la única vez que Milei mencionó Pyme y producción. Me sorprendió”, ironizó.

Sobre Spagnuolo, recordó sus declaraciones en el episodio con Ian Moche, el niño con autismo que lo denunció tras decirle que no entendía por qué debía pagar peajes mientras las personas con discapacidad no. “Una persona capaz de decirle eso al niño es capaz de cualquier cosa. Te habla de alguien sin escrúpulos que no está en el Estado para cumplir una función en un organismo para discapacitados”, remarcó.

“Otra estafa” y un llamado al voto

Kicillof consideró que la rápida salida de Spagnuolo del Gobierno compromete a Milei. “Si esto fuera trucho no lo hubieran echado. Es otro fraude, otra estafa”, sostuvo, y advirtió que “los que depositaron la confianza en Milei con el voto ya les pasó que lo votaron y les cayó la motosierra encima”.

El gobernador puso la mira en las legislativas provinciales del 7 de septiembre. “Milei está esperando una convalidación. Los que no lo votaron tienen que usar esta instancia para ponerle un freno. El desafío es explicar la importancia del voto”, planteó.

Llamó a “transformar el enojo en voto” y respaldar la boleta de Fuerza Patria para “evitar que Milei saque un cheque en blanco”. “Si Milei gana en septiembre nos espera una distopía. Ya avanzó contra el Conicet, contra el INTA, contra la Anmat. Como ves en ANDIS, el ajuste es compatible con estas modalidades. Se puede ajustar y sostener prebendas al mismo tiempo”, advirtió.

Kicillof cerró con una chicana al presidente: “Muchos ya se dieron cuenta qué es lo que trajo Milei a la Argentina. ¿Qué trajo a Pergamino? Nada. Es mucho más lo que se llevó. O a Tandil, a Berisso, a Ensenada, a Mar Chiquita… nada, ni debe saber dónde quedan”.