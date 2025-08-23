Mar del Plata fue reconocida como el segundo destino con mayor cantidad de eventos realizados en la Argentina durante 2024. El anuncio se dio en el marco de la feria Meet Up Argentina, el encuentro más relevante del sector, que cada año reúne en la Ciudad de Buenos Aires a destinos, organizadores y profesionales vinculados a la industria de eventos.

La distinción refleja el trabajo conjunto entre el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), el Mar del Plata Convention and Visitors Bureau y el sector privado, que han impulsado a la ciudad como referente en el calendario nacional e internacional de congresos, ferias y convenciones.

Un año con casi mil eventos

De acuerdo con los datos oficiales, en 2024 se realizaron en Mar del Plata un total de 983 eventos. Entre ellos, el 37 % correspondió a actividades culturales, fiestas y festivales; el 34,6 % a congresos y convenciones; y el 22 % a exposiciones, muestras y ferias.

Además, nueve de estos encuentros fueron validados por la International Congress and Convention Association (ICCA), un reconocimiento que refuerza el posicionamiento de Mar del Plata en el plano internacional y la proyecta como sede estratégica para encuentros de gran envergadura.

“Un esfuerzo conjunto entre lo público y lo privado”

El presidente del EMTURyC, Bernardo Martín, destacó la importancia de este logro para la ciudad y el camino recorrido para alcanzar este reconocimiento: “Este reconocimiento es fruto del esfuerzo conjunto entre el ámbito público y el privado. Refleja el compromiso sostenido de nuestra ciudad con el desarrollo del turismo de reuniones y reafirma a Mar del Plata como un destino clave y de confianza para la realización de congresos, ferias, convenciones y todo tipo de encuentros corporativos. Esta Mar del Plata de todo el año no depende de un feriado más ni del precio de un churro. Este premio es al turismo de todo el año”.

Proyección internacional

Por su parte, Valeria Méndez, directora de Turismo y responsable de la marca Visit Mar del Plata, subrayó que el volumen y la diversidad de los eventos organizados consolidan la proyección global de la ciudad: “El 2024 registró 983 eventos en Mar del Plata, de los cuales nueve fueron validados por ICCA, un número altamente significativo que potencia nuestra visibilidad global”.

Una ciudad que apuesta al turismo de todo el año

Con esta distinción, Mar del Plata refuerza su imagen como destino competitivo y confiable, capaz de albergar grandes eventos durante todo el año. El trabajo articulado entre las instituciones locales y provinciales, sumado al compromiso del sector privado, permite que la ciudad no solo sea reconocida por su atractivo turístico de temporada, sino también por su capacidad de sostener un flujo constante de actividades culturales y corporativas.

De esta manera, Mar del Plata se posiciona como un destino clave en el turismo de reuniones en la Argentina, ampliando sus horizontes en un sector que genera empleo, desarrollo y proyección internacional.