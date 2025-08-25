La confianza en el Gobierno cayó 13,6% y marcó el peor valor desde que asumió Milei

La gestión de Javier Milei atraviesa su momento más bajo en términos de confianza ciudadana. Así lo revela el último informe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que registró una caída del 13,6% en agosto y ubicó el índice en 2,12 puntos, el valor más bajo desde el inicio del mandato.

La encuesta fue realizada entre el 1 y el 14 de agosto por Poliarquía Consultores, antes de que estallara el caso por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de que el oficialismo sufriera una dura derrota legislativa en la Cámara de Diputados.

Todos los componentes en rojo

El informe muestra un deterioro generalizado: los cinco componentes que integran el ICG marcaron caídas significativas. La "Honestidad de los funcionarios" bajó un 9,9% (2,54 puntos), mientras que la "Capacidad para resolver los problemas del país" cayó un 14,6% (2,46 puntos). También se registraron descensos en la "Eficiencia en el gasto público" (-13,2%, 2,10 puntos), la "Evaluación general del gobierno" (-12,8%, 1,78 puntos) y la "Preocupación por el interés general" (-18,2%, 1,73 puntos).

Desde la UTDT subrayan que este desplome interrumpe la estabilidad observada en los últimos cuatro meses y marca un nuevo piso para el Gobierno, aunque aclaran que existe un precedente cercano: en septiembre de 2024, el índice fue de 2,16 puntos con una caída mensual del 14,8%.

Comparaciones con Macri y Fernández

El estudio permite comparar distintas gestiones a la misma altura de sus mandatos. En este caso, el promedio del ICG en los 20 meses de gobierno de Milei es de 2,48 puntos, apenas por debajo del registrado por Mauricio Macri en el mismo lapso (2,58) y por encima del de Alberto Fernández (2,17).

En particular, el índice actual de 2,12 es 16,3% menor que el de agosto de 2017, bajo Macri (2,53), y 14,3% mayor que el de agosto de 2021, con Fernández (1,85).

Brecha por género, edad y lugar de residencia

El informe destaca un notable quiebre en la percepción según el género: el ICG fue de 2,42 puntos entre los hombres (-8,3%) y 1,80 entre las mujeres (-20%).

Por edad, no hubo diferencias significativas, pero los mayores de 50 años se mostraron como el grupo con mayor confianza (2,16 puntos), seguidos por los jóvenes de 18 a 29 (2,11) y las personas de 30 a 49 (2,08).

La diferencia territorial también fue relevante. En el interior del país, el índice fue de 2,39 puntos (-7,4%), mientras que en CABA descendió a 1,76 (-28,2%) y en el GBA a 1,68 (-23,3%).

Influencia del nivel educativo y la inseguridad

La percepción también varía según el nivel educativo: quienes alcanzaron educación terciaria y/o universitaria registraron un ICG de 2,31 puntos (-7,6%), seguidos por quienes completaron hasta secundaria (1,96, -20%) y quienes solo cursaron primaria (1,50, -30,2%).

Otro factor determinante es la experiencia con la inseguridad: el índice fue más alto entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,25 puntos, -11,1%) y significativamente más bajo entre quienes sí lo fueron (1,73 puntos, -22,4%).

La expectativa económica, clave en la percepción

La confianza hacia el Gobierno muestra una clara correlación con las expectativas económicas. Quienes creen que la economía mejorará en un año tienen un ICG de 4,15 puntos (apenas un 0,5% menos que el mes anterior), mientras que aquellos que piensan que la situación seguirá igual marcaron 2,46 puntos (-12,5%) y los que creen que empeorará apenas 0,56 puntos, aunque con un leve aumento del 1,8%.

Desde la UTDT remarcan que la caída de agosto aún no contempla el impacto del escándalo de presuntas coimas ni la derrota parlamentaria, por lo que no se descarta que la confianza continúe bajando en septiembre.